Congo-Kinshasa: Linafoot - Renaissance du Congo ramène 1 point sur 9 de son séjour au Grand Katanga

C'est un très mauvais périple pour l'équipe de l'Evêque Pascal Mukuna. Le FC Renaissance du Congo n'a ramené qu'un seul point sur 9 possibles de son séjour au Grand Katanga, dans le cadre du 26ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

L'équipe de "Bana Fibo" a été battue par le FC Lubumbashi Sport 0-1, samedi, au stade Frédéric Kibasa Maliba, en match comptant pour la 7ème journée. L'unique but de la partie a été inscrit à la deuxième période par Kanteng Kaway (67ème) qui a su intelligemment coupé, d'une tête, la trajectoire d'un centre boosté par Caleb Nzenza. Le coach Camille Bolombo et ses hommes n'ont pas réussi à réagir jusqu'à la fin du temps réglementaire, malgré les 5 minutes additionnelles. Renaissance du Congo qui a pourtant bien commencé ce championnat, concède ainsi sa deuxième défaite de suite, après l'humiliation subie mercredi à Kolwezi devant Blessing (2-0). L'équipe de la capitale ne se contente que d'un point de match nul glané devant le FC Saint Eloi Lupopo (0-0).

Au passage, Lubumbashi Sport, la lanterne rouge au classement, enregistre sa toute première victoire dans ce championnat. Les Kamikazes totalisent 6 points en 4 matches joués, contre 12 points à Renaissance du Congo en 9 sorties.

Le capitaine Joël Kimwaki et ses coéquipiers vont devoir rentrer à Kinshasa, pour ne jouer leur prochain match que le 29 novembre contre V.Club. Camille Bolombo a donc trois semaines pour rectifier les tirs.

Lupopo-Dcmp 1-0

Dans l'autre match, Dcmp, un autre club de Kinshasa, a été aussi battu par le FC Saint Eloi Lupopo, 1-0, toujours pour le compte de la 7ème journée. Un match très engagé entre les deux équipes, où il n'y a pas eu de but à la première période, amplement disputée par des actions et occasions de buts de part et d'autre. A la reprise, les Cheminots et les Immaculés sont restés dans le même diapason jusqu'à l'ouverture du score par Mpiana Monzinzi à la 55ème minute d'une frappe rasante. Le buteur maison du team jaune et bleu a donc ouvert son compteur de but. Mais bien que mené dans ce match, DCMP n'a pas baissé les bras, poussant jusqu'au dernier coup de sifflet final. Les Immaculés sont tombés arme à la main. C'est la première victoire de Lupopo sur DCMP depuis 2015. La toute dernière remonte au 22 février 2015, au stade des Martyrs, à Kinshasa. Les Lumpas s'étaient imposés par un score 1-0.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que depuis 2011, Lupopo et DCMP se sont rencontrés 14 fois : 7 victoires pour DCMP, 4 pour Lupopo contre 3 matches nuls. Par cette victoire, Lupopo totalise 9 points en 5 matches joués, contre 10 points à Motema Pembe pour 8 matches. Le coach Isaac Ngate et ses hommes restent encore à Lubumbashi pour jouer mardi 10 novembre contre Groupe Bazano.