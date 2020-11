Congo-Kinshasa: Documentaire «Simon Kimbangu» new look - Masumu Debrindet met à la disposition du public la suite de la première version

Le film «Simon Kimbangu» s'est donné comme objectif la vulgarisation de l'histoire de l'homme extraordinaire qu'était le prophète Simon Kimbangu qui a marqué d'une empreinte indélébile le passé sociopolitique et culturel de la République Démocratique du Congo.

Il y a quelques années, la première version de ce long métrage fut présentée au public congolais. Mais, cette production n'avait exploité que les scènes allant du début de son ministère jusqu'à sa condamnation. Masumu Debrindet, le producteur de ce film, a décidé d'en produire la suite, en incluant dans celle-ci les principales étapes du chemin difficile de la croix de Kimbangu jusqu'à la prison centrale d'Elisabethville (Lubumbashi).

Ce long métrage "Simon Kimbangu" new look dure 1h30'. C'est un véritable document didactique pour toute personne curieuse de connaître le parcours historique de cet homme extraordinaire qui peut être considéré à juste titre comme le précurseur des indépendances africaines.

L'essentiel de l'Histoire de Simon Kimbangu

En quelques lignes, il est pratiquement impossible de résumer la vie de Simon Kimbangu. Mais, pour le lecteur qui aura à cœur de voir ce long métrage, il est bon de savoir que le 6 avril 2021 marquera le centenaire du Kimbanguisme. Car, c'est à cette date que le Prophète Simon Kimbangu s'est adressé pour la première fois, il y a cent ans à la population du village de Nkamba, après hésitation pour annoncer la lourde et difficile mission que Dieu venait de lui confier, celle de conscientiser le peuple Noir contre la domination du colonialiste blanc. Il fallait décomplexer l'homme noir car, toute créature humaine est l'œuvre de Dieu.

L'homme de Dieu apprit à l'homme noir une autre manière de prier conforme à ses us et coutumes. Et c'est le même 6 avril 1921 que Simon Kimbangu fit son premier miracle à Ngombe Kinkusa, un village voisin de Nkamba. Et c'est de là qu'est partie une campagne d'évangélisation qui a déplacé des foules du Congo Brazzaville et de l'Angola et de tout le Kongo Central. Ce mouvement se fit grandissant jusqu'à son arrestation.

Ndungi Mambimbi eut à cœur de faire connaître cette vie extraordinaire en l'immortalisant dans un long Métrage fait par un Congolais pour tous les publics. Même sans sponsor et sans moyens évidents, son documentaire didactique sera une source d'enseignements pour toute personne curieuse de connaître le parcours historique et spirituel de l'homme de Dieu.

Masumu Debrindet vient de terminer la réalisation de la deuxième version de son long métrage par le choix de ses acteurs, des sites de tournage, et des coutumes et des costumes appropriés. Les principaux sites exploités sont, entre autres, Mbanza Ngungu, Gare de Kasangulu, Lutendele, Beach de Kinkole, Village Kimwenza, Usine Lopez.

Un calendrier bien rempli des séances de projection dudit film sera bientôt publié pour Kinshasa, pour l'intérieur et l'extérieur du pays. Une soirée spéciale de projection à Nkamba sera organisée devant le Chef Spirituel et Représentant légal Simon Kimbangu Kiangani avant le 6 avril 2021.

Le Producteur demande à tout celui qui peut d'une manière ou d'une autre contribuer à la promotion de ce long métrage "SIMON KIMBANGU new look" de se signaler au numéro +243 899551391.