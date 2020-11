Congo-Kinshasa: Flou total !

La coalition FCC-CACH existe-t-elle toujours ? Qui bloque le Président de la République à exercer son pouvoir ; à matérialiser au passage sa vision quinquennale, celle qui consiste à mettre au centre de tout l'homme congolais en passant par l'élimination de la pauvreté et la corruption ? Que des questions sans la moindre réponse.

Cependant, ce qui est sûr, les deux camps "autrefois" partenaires au sein de la coalition, entretiennent depuis un bon moment le flou total quant à la direction à suivre de leur union circonstancielle née des élections du 30 décembre 2018 ayant donné Tshisekedi vainqueur à la présidentielle et Kabila majoritaire au parlement. Entre les consultations au palais de la nation et la retraite à Safari beach, il y a plus de chances de s'attendre prochainement à un divorce consommé entre les deux autorités morales au lieu et en place d'une union sacrée et consolidée.

En cas de divorce, la crise politique et institutionnelle va se poursuivre. Dieu seul sait le risque que va engendrer cette situation «chaotique». Hier, il n'y a pas eu l'entrevue avec le Prix Nobel de la Paix congolais Dénis Mukwege au palais de la Nation. Le rendez-vous est pris pour aujourd'hui. Dans l'entretemps, à Safari Beach, le Front Commun pour le Congo a clôturé sa mini retraite assortie d'une déclaration à l'allure d'une mise au point liminaire au regard de bing bang politique du moment. Katumbi que l'on présente comme l'ennemi de Kabila et Bahati Lukwebo ont été de la partie.

Si Katumbi s'est montré peu bavards, tout laisse à croire qu'il aurait adhéré à la vision de l'union sacrée made in Tshisekedi. Celui-ci, que va-t-il dire après les consultations des acteurs sociopolitiques du pays ? Qu'est ce que le Chef de l'Etat attend du FCC et de l'Union sacrée ? Mystère. Le FCC ne peut cautionner aucune démarche tendant à la recomposition de la majorité parlementaire sur fond de «corruption». Quant aux accusations sur le blocage supposé du pays, le FCC rejette tout en bloc. Alors, à qui la faute ? A qui le blocage proférait-il ? Le flou persiste ! La classe politique est appelée à privilégier le chemin du dialogue comme issue favorable à la paix et à la stabilité en cette fin d'année 2020.