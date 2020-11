Ile Maurice: Bois-Chéri - Entre les champs verts, de l'orange et du rouge

Il est 15 heures. Outre les quelques étudiants, qui rentrent chez eux, le calme plat règne à Bois-Chéri.

Ce village du Sud, selon plusieurs boutiquiers de la région, a été privé de tout développement, durant les dernières années. Bien que les jeunes aient, pour la plupart, perdu leurs repères, «désormais, une lueur d'espoir se dessine à l'horizon, avec ces élections, parce qu'en même temps, nous réalisons que de nouvelles têtes de la génération actuelle, veulent se bouger», indique-t-on. «Plass la nepli gardé pou enn sel lekip, ni enn sel parti. Nou pou sey donn saken so sanss travay...»

Le village de Bois-Chéri a été pendant des décennies un endroit où il fait bon vivre. Sans grand stress et loin de la pollution des villes, Bois-Chéri respirait la sérénité. La plupart de ses habitants gagnaient honnêtement leur vie dans les champs de thé. «Ti enn plaisir kan ou passé la... tou dimune pe travay dan sa bann caro la. Aujourd'hui, les jeunes n'y sont plus intéressés. C'est non seulement un métier en voie de disparition mais, en sus de cela, beaucoup de champs aux alentours ont été désertés d'année en année», confient avec peine les plus anciens, les yeux rivés sur la verdure, qui s'offre à eux de loin.

À ce jour, déplore-t-on, la drogue y a pénétré et détruit, chaque jour, les plus jeunes. «Beaucoup de parents ne savent pas encore ce que c'est, ni ce que leur enfant est en train de consommer. Boucou ca pe gagné...», indique Hemanan Moorut, un des jeunes de la région qui est aussi candidat. Pour lui, il est primordial de faire un travail en profondeur sur le terrain, pour stopper ce fléau, notamment en organisant des séminaires et des campagnes de sensibilisation et de prévention auprès des jeunes mais aussi avec la participation des parents. «Li kapav enn ti vilaz mai nou pa a labri.»

Dans le centre du village, c'est surtout le Moorut Hall qui attire l'attention, avec ses pavillons rouge/blanc/orange. À l'intérieur, les membres du Mouvement Action Liberal tiennent une réunion afin de finaliser les derniers préparatifs en vue de leur grand meeting. Ils en sont tous à leur première participation pour ces élections et sont motivés à bloc. Pour eux, pas question de créer la division et la frustration au sein du groupe, d'où l'idée de faire cette «coalition» PTr-MSM. «Nou finn fer li mem avan ki bann parti la desid li», blague-t-on.

Or, l'idée est précise. Comme l'indique le leader du parti, Soudesh Khadawoo, chaque membre est venu avec son appartenance politique. «Ena ti travayis, ena ti MSM, nou pa finn deman personn sanz so manière pensé. Pour que les habitants ne nous lient pas à un seul parti politique, nous avons démontré que nous sommes un mélange et sommes ouverts d'esprit. Ti pou ena enn paviyon rouz, ena ti pou dir ayo PTr sa, ena zis oranz, ti pou dir ayo MSM, nou montré ki nou tou lé dé nou... De toute façon, nous savons d'ores et déjà comme fonctionne un conseil de district. Pour qu'il y ait un maximum de développement et de projets dans un village, il faudrait travailler avec le gouvernement du jour. Sinon nanié pa pou gagné, li kumsa... »

Leurs objectifs sont nobles et réalisables. Hormis les projets de drains, d'asphaltage de rues, d'aménagement de points de lumière, le Mouvement Action Liberal veut sensibiliser les jeunes face à la drogue, prôner la sécurité routière en proposant des formations aux habitants-automobilistes mais aussi donner des aides matérielles aux personnes âgées et handicapées de l'endroit, qui sont dans le besoin.

De plus, jusqu'ici, jamais le village n'a enregistré un si grand nombre de partis pour les élections. Cette fois-ci, cinq partis se battent pour la victoire. «Nou lekip la, enn sou repross pa pe gagné, 2 767 dimune pou ale voté ici, nou pe atan zot vot ek zot leker, pou sanzma. À ce jour, de ce qui émane du terrain, c'est que nous avons un bon écho. Attendons voir», conclut Soudesh Khadawoo.