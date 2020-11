Ile Maurice: Un an après - Pour Reza Uteem, le gouvernement est devenu impopulaire en peu de temps

«Je pense que jamais dans l'histoire de Maurice, un gouvernement n'est devenu aussi impopulaire en si peu de temps», confie Reza Uteem.

Le député du Mouvement militant mauricien (MMM) dénonce «l'incompétence» du gouvernement. «On a affaire à un groupe d'incompétents et cette incompétence a été mise à nu dans le drame du MV Wakashio, la façon dont ils ont géré toute l'affaire.»

Il va même plus loin. «L'île Maurice est devenue la risée du monde par la faute de ce gouvernement.» Selon lui, la corruption, la fraude et le népotisme sont plus que jamais présents dans l'île. «Alors que les Mauriciens souffraient du confinement dû au Covid-19, des proches du gouvernement en profitaient pour se faire des centaines de millions de roupies, à travers des appels d'offres alloués dans l'opacité totale.»

Reza Uteem met l'accent sur la liste noire de l'Union européenne sur laquelle Maurice se retrouve actuellement. «L'Union européenne et le monde entier pointent du doigt Maurice et disent que l'on blanchit l'argent, par la faute du gouvernement. On voit cette politique d'opacité avec la Mauritius Investment Corporation quand la Banque centrale va distribuer Rs 80 milliards et le ministre refuse de répondre aux questions à ce sujet. Est-ce que ce n'est pas une dilapidation des fonds publics en faveur de proches du pouvoir ?»

Un autre sujet qui ternit ce premier anniversaire du gouvernement au pouvoir, c'est Pravind Jugnauth qui refuse de donner des détails sur l'affaire Angus Road. «Il se cache derrière l'ICAC en confirmant qu'il y a une enquête de plusieurs années qui se fait encore.»