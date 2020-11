Burkina Faso: Message de campagne du CDP

document

Peuple du Burkina Faso ;

Militantes, militants et sympathisants du CDP ;

Electrices, Electeurs ;

Le 22 novembre 2020, nous sommes appelés à désigner par la voix des urnes, les hommes et les femmes qui vont, au cours des cinq prochaines années, représenter le peuple burkinabè à l'Assemblée Nationale. Des élus qui auront le devoir de restaurer la paix, l'intégrité territoriale, la sécurité de nos concitoyens et le progrès économique et social.

Notre parti, le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), attaché à la paix, à la démocratie et à la stabilité, forme l'ardent vœu que cette élection présidentielle, couplée aux législatives, se déroule dans la quiétude, le respect mutuel et la concorde.

Conformément au bon choix du peuple exprimé lors des différents scrutins passés, le CDP a transformé le Burkina Faso par la mise en œuvre de différents programmes politiques au bilan largement positif. Des progrès considérables ont été réalisés. Cependant, des erreurs aussi ont été commises ; nous les assumons et nous nous engageons à les corriger. Car, nous avons appris des erreurs.

Fort du bilan éloquent de nos gestions passées, des leçons tirées de nos échecs et de l'expérience dont jouit le CDP, nous proposons une nouvelle offre politique qui prend en compte les aspirations profondes de notre peuple. Nous sommes particulièrement sensibles aux aspirations légitimes des jeunes, des femmes et des personnes âgées et nous nous engageons sans réserve pour un avenir radieux de notre cher pays.

Ce « nouveau pacte politique pour un Burkina de paix » se veut une amélioration continue de la gouvernance, la promotion d'une économie solide et compétitive, à même de garantir l'émergence d'une société plus juste, plus prospère et confiante en l'avenir.

Aussi, le CDP, parti républicain, social-démocrate, parti de l'unité et du progrès s'engage, au cours des cinq années à venir, à rythmer la marche du peuple burkinabè vers la réalisation de son bien-être.

Le CDP salue la ferme volonté des jeunes, des femmes, des personnes du troisième âge, des autorités religieuses et coutumières, à recoudre et à renforcer le tissu social et à assurer le plein épanouissement de tous les Burkinabè des villes et des campagnes.

C'est pourquoi, le CDP sollicite les suffrages du peuple, le renouvellement de sa confiance pour une majorité confortable à l'Assemblée Nationale afin, qu'ensemble, nous nous investissions dans la restauration et la consolidation de la paix et de la cohésion sociale et assurer une nouvelle perspective de développement pour le Burkina Faso p

Vaillant peuple du Burkina Faso ;

Avec le CDP, c'est la paix, la sérénité et l'unité nationale retrouvée.

Démocratie-Progrès-Justice