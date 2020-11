Togo: « Avec ce commerce et l'élevage, je pense qu'on peut gérer notre petite famille même après le projet »

Projet réalisé par l'ANADEB (Agence Nationale du Développement à la Base), le FSB (Filets sociaux et services de base) et sa sous composante Transferts monétaires ravissent les bénéficiaires, surtout ceux ou celles des localités les plus reculés du Togo.

Et c'est le cas dans les Savanes où cette agence, grâce au travail fourni par son antenne régionale, remplit bien son cahier de charge. Avec le concours de cette équipe, voici le regard que posent certains bénéficiaires sur les réalisations issues de ce programme.

« Lorsque l'ANADEB a dit à Moov de venir nous payer, effectivement chaque trois mois, on nous payait 15 000f. J'ai reçu au total 5 tranches.

C'est l'argent là que j'ai pris pour acheter les torches, les piles, les condiments, les médicaments et la boisson (Sodabi) pour démarrer mon activité génératrice de revenus. C'est ça que j'ai installé devant moi ici.

Quand j'avais reçu la deuxième tranche, j'ai pu acheter une chèvre pour élevage et qui a mis bas maintenant. Avant pour trouver l'argent et acheter l'engrais pour le champ, c'est des casse-tête pour nous mais cette année grâce aux transferts monétaires, nous n'avons pas eu des difficultés.

Les prochaines tranches que j'ai reçues, j'ai agrandi mon commerce et j'ai acheté encore un bélier et un porc pour l'élevage pour qu'après ce projet, ma famille et moi n'allons plus souffrir. Un grand merci à l'ANADEB et ses partenaires ».