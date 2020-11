Ghana: Pause internationale pour Bernard Mensah

Le milieu de terrain ghanéen de Besiktas, Bernard Mensah a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière internationale. C'est ce qu'il a annoncé dimanche sur ses réseaux sociaux.

« J'ai décidé de faire une pause dans l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre. Je veux me concentrer sur ma carrière pour l'instant« , a t-il écrit sur son compte Twitter. Sans entrer dans les détails.

I have decided to take a break from the national team until further notice .. I want to concentrate on my career for now .. thanks to all Ghanaians for their support pic.twitter.com/Qa185z510V

- Bernard Mensah (@oliver_mens) November 8, 2020

D'après les informations, cette sortie se rapporte bien évidemment à sa non convocation chez les Black stars pour affronter le Soudan ce mois en éliminatoires de la CAN 2021.

Malgré de belles performances ces dernières saisons, le joueur formé à l'Atletico Madrid n'a pu se faire une place au sein de l'équipe nationale du Ghana. Il a disputé son premier match en 2015 et compte depuis 5 sélections.

Ex meilleur joueur de Kayserispor, Mensah (26 ans) a rejoint cet été Besiktas dans la Super Lig (championnat de première diision de Turquie).