Madagascar: Evénement - « Video Games Week-end » convie les joueurs

Une initiative qui promet de ravir toutes les générations. Laissez-vous tenter par une expérience vidéo-ludique inédite chez Cinepax lors du « Video Games Week-end ».

Ludique, divertissant, mais aussi fédérateur, le jeu vidéo compte, depuis sa création, comme l'un des médias les plus conquérants du 21ème siècle. Au-delà de nos salons, il s'invite désormais dans les salles de cinéma pour enchanter grands et petits. Le jeu vidéo qui, ces dernières années n'a cessé de faire parler de lui, s'imprègne de plus en plus des codes du septième art et ce, manette en main. C'est ainsi tout un événement inédit qui conjugue parfaitement ces deux modèles de divertissements populaires qui égayera les salles du Cinepax Madagascar au Tana Waterfront Ambodivona, les 21 et 22 novembre. Durant deux jours, le « Video Games Weekend » s'y découvrira à travers une programmation à la fois conviviale et festive, le tout sur fond de découverte et de tournoi fraternel. En partenariat avec le collectif Madagascar Fighting Games, Gascom, Orange Madagascar, ainsi qu'une chaîne de télé locale, ce rendez-vous promet une expérience unique aussi bien pour les passionnés que les profanes du jeu vidéo. Le tout dans un cadre aux normes exclusivement réservé pour le cinéma.

« Le jeu vidéo fait son cinéma ! »

« C'est un nouveau concept qui nous tient à cœur, afin de toujours satisfaire le public, mais aussi pour mieux le surprendre à chaque fois en proposant le meilleur de cet endroit » confie Holy Razafindramanana, responsable chez Cinepax Madagascar.

Le « Video Games Weekend » vous invite à vous installer confortablement dans l'une des salles du Cinepax, tandis que le grand écran de la salle s'illuminera de vos exploits sur quelques grandes licences actuelles du jeu vidéo. Une manette à la main, vous vous plairez à jouer une partie de Mario Kart sur la Nintendo Switch avec vos proches, des amis ou des inconnus également dans la salle. De même, vous pourrez aussi y disputer un tournoi consacré aux jeux de bastons avec les tout récents Street Fighter et Tekken, évidemment l'incontournable de tous, à savoir Fifa 21, pour les plus compétitifs d'entre nous. Ces trois jeux se joueront exclusivement sur la Playstation 4.

Andrew Lucien Andriantsiratahina de chez Madagascar Fighting Games confie « Plusieurs lots seront attribués pour les plus doués d'entre nous lors des tournois, tandis que diverses animations festives égayeront aussi les parties consacrées à ceux qui se joindront à nous pour profiter juste de cette expérience ». A l'annonce de cet événement, l'engouement des gamers sur les réseaux sociaux s'est évidemment fait ressentir. Saluant l'initiative, nombreux sont ceux qui souhaiteraient voir le concept évoluer un peu plus, notamment en évoquant l'envie d'y jouer ces jeux plus narratifs ou pourquoi pas horrifiques, tant l'ambiance d'une salle de cinéma en serait propice. En attendant, place à la découverte.