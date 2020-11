Guinée: Alpha Condé traque les biens mal acquis

Discours révolutionnaire ! Tranchant et menaçant. Aussitôt déclaré élu, président de la République, avec 59,50 % des suffrages par la cour constitutionnelle de la Guinée, samedi 7 novembre, pour un nouveau mandat de six (6) ans, le Professeur Alpha Condé a improvisé une marche dans les rues de Conakry pour remercier ses électeurs et autres sympathisants. Une occasion saisie pour le premier président de la 4ème République pour annoncer les couleurs et fixer un nouveau cap. Sa première cible : «ceux qui ont pillé la Guinée» et qui se sont enrichis illicitement.

Alpha reste Condé ! Révolutionnaire un jour. Révolutionnaire pour toujours. Les quelques années passées au pouvoir depuis 2010, après avoir vécu la dictature de Sékou Touré (1958- 1984) puis le régime autocratique de Lansana Conté (1984-2008) n'ont pour autant pas changé l'opposant historique. Aussitôt déclaré réélu président de la Guinée avanthier, samedi, par la cour constitutionnelle, celui-ci affichait fièrement son amitié avec les présidents chinois (Xi Jinping) et turque (Recep Tayyip Erdoan) et déclarait la guerre aux «pilleurs» de la République.

A la suite d'une marche improvisée, à partir du Palais Sekoutoureya, ponctuée par moment de courses et autres pas de danse, nonobstant ses 82 ans révolus, à côté de Première dame, Hadji Djéné Condé, Alpha Condé donne le ton. «Il n'y a plus de bataille en Guinée ; plus de zones de non-droit», martèle-t-il en guise d'avertissements. Complètement déchainé, il ajoutera : «C'est fini le copinage.

C'est terminé le népotisme, l'impunité. Tous les crimes seront jugés». Revenant sur certains biens et autres propriétés qu'il suppose avoir été mal acquis, il déclare : «Nous allons procédé à la vérification à l'acquisition des grands immeubles et autres villas. Nous allons voir si leurs propriétaires les ont acquis légalement via des prêts bancaires. Parce que le salaire ne permet pas de construire des immeubles qui coûtent 30 millions».

Et d'enchainer : «l'argent de la Guinée doit servir au peuple guinéen. Tous ceux qui ont pris l'argent du peuple vont devoir le restituer. On a pillé ce pays qui est extrêmement riche». Refusant d'être dans le fétichisme des chiffres et des taux de croissance souvent publiés par le FMI et la Banque mondiale, Alpha Condé soutient : «c'est bien beau de parler du taux de croissance de 6 %».

«Mais, ajoute-t-il, ça ne vaut rien dire. Ce qui nous intéresse, c'est le panier de la ménagère. Nous travaillons pour ça. J suis élu par des analphabètes». Reste à savoir si le Président Condé fera mieux que le Président Sall. Pour rappel, la traque des biens supposés mal acquis a fait pschitt au Sénégal. Sur une liste de 25 anciens dignitaires du régime de Me Abdoulaye Wade, seul Karim Wade a été jugé et condamné avant d'être gracié et exilé nuitamment à Doha, au Qatar.

ALPHA CONDÉ, PRÉSIDENT DE LA GUINÉE «Nous avons identifié nos ennemis

«Nous ne sommes pas dupes. Nous avons identifié nos ennemis. Les ennemis de la Guinée». C'est ce qu'a soutenu le président Alpha Condé, déclaré par la cour constitutionnelle, vainqueur de l'élection du 18 octobre dernier.

Toutefois, le Chef de l'Etat guinéen ne cite pas nommément les pays et/ou les personnes ou personnalités qu'il qualifie d'ennemis. Mais rappelle-t-il, «la Guinée a toujours décidé de son destin, depuis 1958 (allusion au fameux discours de Sékou Touré devant De Gaulle, Ndlr)». Et d'ajouter : «il n'y a jamais eu de guerre civile encore moins de coup d'état. Lansana Konté est mort au pouvoir. Mais, nous ne regardons pas dans le rétroviseur. Le président passe mais le peuple de la Guinée va rester».

DES OBSERVATEURS DE LA FRANCOPHONIE ACCUSES, CEUX DE LA CEDEAO ADOUBES

Revenant sur le déroulement du scrutin du 18 octobre, le Président Alpha Condé a égratigné les observateurs envoyés par la Francophonie et encensé ceux de la Cédéao. «Nous avons réussi la meilleure élection en Afrique. J'ai été surpris d'entendre les gens critiquer notre fichier électoral.

Ce sont les observateurs de la Francophonie qui ont voulu jeter un discrédit sur nos élections en parlant de électeurs détenteurs de cartes sans empreinte, ni photos. Ils ont parlé des électeurs fictifs», a-t-il indiqué. Et d'ajouter : «heureusement qu'il y a eu des observateurs de la Cédéao qui ont travaillé avec la Céni. Ce qui a abouti à l'élimination de 147.000 électeurs sur les 300.000. Nous avons pu enlever les doublons et les mineurs. Nous avons un taux de participation de presque 80 %».

DU FRANC GUINEEN A LA MONNAIE UNIQUE

Nonobstant des accusations qu'il a portées contre certains pays ou personnes, sans les nommer, le Professeur Alpha Condé soutient travailler pour le développement de l'Afrique et la création d'une monnaie unique. «Nous allons travailler à avoir une monnaie unique en Afrique», dira-t-il. «La France et l'Allemagne ont vécu trois guerres (1870, 1914 et 1940). Ce qui ne les a pas empêché d'être ensemble avec l'euro.

L'Afrique est l'avenir du monde. Nous avons la population la plus jeune au monde. Quand vous parlez à un jeune africain de Macron (président de la France, Ndlr) ou de Trump (président des Etats-Unis, Ndlr), il vous répond : "je ne les connais pas. Je m'occupe de l'Afrique". C'est dire qu'il y a une nouvelle Afrique qui se lève et nous sommes à l'avant-garde de cette jeunesse pour le changement», a ajouté Pr Condé. A noter que la monnaie s'appelle le franc guinéen. Il est arrimé sur le dollar américain, au taux de 1 USD = 300 GNF.

LA COUR CONSTITUTIONNELLE CONFIRME LA REELECTION D'ALPHA CONDE

La cour constitutionnelle de la Guinée a confirmé la victoire du Professeur Alpha Condé à l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. L'instance suprême a déclaré que le candidat du RPG Arc-En-Ciel a obtenu 2.438.815 voix des suffrages valablement exprimés, soit 59,50 % contre 33,49 % à son principal opposant, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Mamadou Cellou Dalein Diallo (1.372.000 voix).

Le président de la cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura, qui a proclamé les résultats, samedi 7 novembre, a, par la même occasion rejeté l'ensemble des recours en annulation introduits par les candidats malheureux. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a estimé à 79,51% le taux de participation, légèrement supérieur à celui dévoilé par la Ceni, qui était de 78,88%.

Anoter qu'un petit incident s'est produit en pleine publication des résultats. Un observateur qui a eu un malaise s'est évanoui, obligeant le président de la Cour constitutionnelle à suspendre la séance, le temps qu'il soit évacué par les sapeurs-pompiers.

CELLOU DALEIN DIALLO NE S'AVOUE TOUJOURS PAS VAINCU

Les recours légaux étant épuisés, les partisans de Mamadou Cellou Dalein Diallo refusent tout de même de reconnaître la victoire du Pr Condé. «Le combat va continuer», a déclaré Alpha Boubacar Diallo, un des conseillers de président de l'UFDG.

Selon lui, le mot d'ordre reste le même : «se battre par tous les moyens légaux afin de faire respecter le verdict des urnes», qui selon les partisans de Cellou Dalein Diallo leur offre la victoire avec 53,8 % des voix.

Pour l'heure, le calme semble revenir à Conakry. La marche annoncée mardi dernier ne s'est finalement pas tenue. Après la proclamation des résultats également, ce sont les partisans du Professeur Alpha Condé qui ont envahi les rues. Ils ont même organisé un grand rassemblement hier, dimanche 8 novembre, à la Place du Peuple, siège de l'Assemblée national.