Sénégal: Week-end des lions - Boulaye Dia à la tête des buteurs, Krépin et Ismaïla Sarr décisifs

A quelques jours de la rencontre entre le Sénégal et la Guinée Bissau, c'est un Boulaye Dia de feu qui s'est illustré au cours du week-end avec un doublé réussi lors du match qui a opposé, samedi, le stade de Reims à Lens (4-4).

Une nouvelle performance qui hisse du coup l'attaquant des Lions à la tête du classement des buteurs de la Ligue 1 devant Mbappé du PSG.

Avant de rejoindre la sélection, le secteur d'attaque des Lions a également brillé avec les buts victorieux d'Ismaïla Sarr avec Watford, ceux de Krépin Diatta et Youssouph Badji avec Bruges mais aussi celui tout aussi décisif de Mame Diouf en Turquie.

Avant de rejoindre la sélection pour le match Sénégal- Guinée Bissau du 11 novembre prochain comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022, les Lions ont bouclé le week-end sur une bonne note. Du moins pour la ligne d'attaque qui s'est particulièrement illustrée dans les différents championnats.

Après son triplé réussi lors de la précédente journée, Boulaye Dia a enchaîné samedi avec un nouveau doublé à domicile lors du match nul entre le Stade de Reims et Lens (4-4).

Lancé devant le but, l'attaquant des Lions a profité de la lenteur des défenseurs lensois pour se présenter face au portier.

Boulaye Dia parvient à envoyer en angle fermé un ballon au sol que le portier n'arrivera pas à freiner (54e minute). Il attendra la 81e minute pour inscrire son deuxième but de la soirée.

Cette fois, il fera montre de ses qualités athlétiques et techniques pour se défaire des défenseurs et faire trembler les filets.

L'attaquant des Lions venait d'inscrire son huitième but de la saison qui lui permet de s'emparer de la tête du classement de meilleur buteur de la Ligue 1 devant Kylian Mbappé qui totalise 7 buts.

Pour le compte de la 11e journée de Championship (D2 Angleterre), son compère en sélection, Ismaila Sarr, a également été décisif en club

L'attaquant des Lions s'est offert le but victorieux de Watford contre Coventry City (3-2). C'est le troisième but de l'attaquant des Lions depuis le début de la saison.

En Jupiler Pro League belge, les joueurs sénégalais ont brillé lors de la rencontre qui opposait Oostende du Sénégalais Makhar Guéye et le FC Bruges de Aliou Badji et Krépin Diatta (3-1).

Le FC Bruges a ouvert le score à la 32e minute avant que le même Makhtar Guèye n'égalise six minutes plus tard pour son équipe. Krépin Diatta réussira à faire la différence à la 81e minute avec un but qui donnera l'avantage.

Entré en jeu à la 59e min, l'attaquant international, Youssouph Badji va clôturer la marque et donner trois précieux points à son club.

En Turquie, Mame Biram Diouf a été décisif avec son club de Hatayspor qui se déplaçait sur la pelouse de Kayserispor hier, dimanche. L'ancien attaquant des Lions a marqué à la 64e minute l'unique but de la rencontre. Il s'offre son deuxième but en 6 matchs joués.

PSG: LESION DES ISCHIOS JAMBIERS GAUCHES Idrissa Gana Guèye forfait contre la Guinée-Bissau

On connaît désormais la nature de la blessure de Gana Gueye samedi, lors du match du PSG. Vraisemblablement, le milieu de terrain ne disputera pas la double rencontre Sénégal vs Guinée Bissau.

Vainqueur du Stade Rennais samedi soir pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 (3-0), le Paris Saint-Germain a surtout perdu de nouveaux joueurs sur blessure, alors que l'infirmerie était déjà bien remplie.

Et ce dimanche, le club de la capitale a fait un point médical complet. Touché en première période, Idrissa Gueye souffre d'une «lésion des ischios jambiers gauches sur le biceps fémoral» informe Footmercato.

Il s'agit de la 3e blessure du joueur de 30 ans cette saison. Le biceps fémoral est l'un des muscles des ischios jambiers.

La guérison de cette blessure peut prendre des mois. Toutefois, il n'est pas encore précisé la durée d'indisponibilité du Lion. Il retrouve en infirmière parisienne une dizaine de joueurs.

FORFAITS CONTRE LA GUINEE BISSAU Naby Sarr et Sada Thioub, appelés en renfort

Suite aux forfaits de Saliou Ciss, Ousseynou Ba, Keita Baldé, Famara Diedhiou et Idrissa Gana Guèye pour la double confrontation avec la Guinée Bissau (3ème et 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2022), la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe que le sélectionneur national Aliou Cissé a appelé en renfort Naby Sarr et Sada Thioub.

Considérant les indisponibilités pour blessure de Lamine Gassama et d'Ibrahima Mbaye, il a également fait appel à Alpha Dionkou et Formose Mendy de la sélection des U20.

En attendant par ailleurs les examens médicaux que Bingourou Kamara passera dès son arrivée en regroupement, le gardien de but des U20 Babacar Fall est également rappelé.

Le regroupement pour les deux matchs ( 11 /11/2020 à 16H 00 à Thiès et 15 novembre à 16H 00 à Bissau) a débuté ce dimanche 8 novembre à Diamniadio.