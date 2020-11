Sénégal: Covid-19 - 32 nouvelles contaminations et plus que 45 patients sous traitement ce week end

Le Sénégal a enregistré au cours du week-end 32 nouvelles contaminations liées à la Covid-19 sur 1765 tests effectués. Il s'agit de 8 cas contacts et de 24 cas issus de la transmission communautaire.

Pour le dimanche 8 novembre, le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait état de « 4 cas contacts et 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Dakar-Plateau 3, Thiès 2, Yoff 2, Fass-Delorme 1, Médina 1, Mékhé 1 et Tivaouane 1 ».

Il ajoute : « 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 1 cas grave est pris en charge dans les services de réanimation, aucun décès n'a été enregistré ce samedi 7 novembre 2020 ».

Pour le samedi 7 novembre, il s'agissait, selon toujours le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, de « 4 cas contacts et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Ouakam 2, Saint-Louis 2, Thiès 2, Dakar-Plateau 1, Cité Keur-Gorgui 1, Ngor 1, Pikine 1, Rocade-Fann-Bel-Air 1, Tivavouane 1 et Yoff 1 ».

Par ailleurs, « 23 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris et aucun décès n'a été enregistré ce vendredi 6 novembre 2020 », a révélé la même source.

En effet, aucun cas importé n'a été enregistré dans les dernières 48 heures. Au total, 15708 cas ont été déclarés positifs dont 15336 guéris, 326 décédés, et donc 45 sous traitement.