Sénégal: Mise en œuvre du programme "développer l'emploi " - L'ADPME initie des pêcheurs de Saint-Louis à la pisciculture

L'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) a initié une formation en pisciculture au profit des groupements de pêcheurs de la région de Saint-Louis. Cela entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme "Développer l'emploi au Sénégal" qui est financé par l'Agence Française de Développement (AFD) et l'Union Européenne (UE).

La cérémonie de démarrage officielle de cette formation s'est tenue sous la présidence du Directeur général de l'ADEPME.

Les acteurs de la pêche de la région de Saint-Louis prennent part, depuis quelques jours, à une formation d'une quinzaine de jours, axée sur la pisciculture.

Celle-ci s'inscrit dans le cadre du programme intitulé "Développer l'emploi au Sénégal" qui est financé par l'Union Européenne (UE) et l'Agence Française de Développement (AFD).

C'est à l'initiative des responsables de l'Agence du Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) qui l'a organisé au bénéfice des acteurs de la pêche de la région de Saint-Louis.

"Les changements climatiques ont impacté négativement sur l'activité de pêche. Il y a de moins en moins de poissons et moins de prises dans la mer et beaucoup de difficultés pour les pêcheurs à exercer leur activité de pêche aux larges.

Et ça c'est pour le Sénégal et pour le monde entier. Et donc, l'objectif c'est de trouver des solutions, des alternatives pour permettre aux pêcheurs de devenir aussi des entrepreneurs, et aux GIE de fournir davantage de poissons et développer les activités pour eux-mêmes, leurs enfants et leurs familles", a édifié Idrissa Diabira, Directeur général de l'ADEPME.

"Ces sessions de formation sont extrêmement importantes dans le renforcement de la résilience de ces différents acteurs", a-t-il ajouté tout, en insistant sur la nécessité pour les jeunes à suivre de telles formations.

Selon lui, il y a beaucoup d'avenir et de pistes dans la pisciculture. "On voit aujourd'hui les jeunes reprendre la migration irrégulière. C'est parce que les gens n'ont pas d'avenir et l'avenir c'est d'abord la formation.

Savoir qu'on a des possibilités qu'il y a là où on est et savoir comment faire pour transformer l'or que l'on a sous les pieds, c'est dans ce cadre que s'inscrit cette formation", a-t-il ajouté.

Les bénéficiaires ont magnifié la pertinence de cette formation, en invitant l'ADEPME à la pérenniser. Démarrée le 02 novembre dernier, cette formation des acteurs de la pêche en pisciculture prendra fin le 16 novembre prochain.