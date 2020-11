Egypte: Importance de la coopération entre les autorités administratives pour la mise en oeuvre du budget de l'État

Le ministre des Finances, Mohamed Maait a confirmé lundi l'importance d'enraciner la coopération entre les autorités administratives - de manière durable - pour préparer et mettre en oeuvre le budget de l'État, et ce selon les allocations financières, les objectifs et les programmes convenus dans le cadre de la "vision de l'Egypte 2030", notamment au vu de la crise du coronavirus et ses répercussions sur certaines activités économiques.

Dans un communiqué, le ministre a examiné avec les chefs des secteurs et des départements centraux du ministère les moyens de développer la performance, éliminer les obstacles et transformer les défis en des opportunités pour pouvoir créer un environnement de travail propice à la créativité, à l'innovation et à l'excellence professionnelle et ce via l'utilisation optimale des solutions technologiques, ce qui contribue à la réalisation des objectifs économiques de manière durable.

"Il nous appartient de poursuivre le travail sérieux et de conjuguer les efforts gouvernementaux pour pouvoir poursuivre la mise à exécution des réformes structurelles, et le soutien de la croissance pour le maintien des acquis de la réforme économique", a-t-il dit.

Le ministre a enjoint aux dirigeants au ministère des Finances de poursuivre les efforts de soutien de la gouvernance des mesures des recettes et des revenus des autorités administratives pour garantir le maximum degré de protection des opérations financières et l'exploitation idéale des allocations financières; ce qui aide à maximiser les ressources de l'Etat et améliorer la performance financière.

Pour sa part, le vice-ministre des Finances pour les politiques monétaires, Ahmed Kajok, a déclaré que les réformes économiques menées par les réformes économiques mises en œuvre par le gouvernement au cours des dernières années lui ont donné un degré de solidité face aux répercussions de la pandémie de coronavirus, ajoutant: «nous poursuivons les réformes structurelles pour atteindre les objectifs économiques, contribuant ainsi à la réalisation d'un développement global et durable. "