Madagascar: Communication visuelle - Une formation de six mois chez IT University

« Six mois suffiront pour devenir designer. Non à ces formations proposées à chaque coin de rue, voire dans les cybercafés, et aussi à l'autodidaxie.

Les graphistes issus de ces parcours sont piégés par leur dépendance à l'usage des logiciels et font fi des techniques adéquates », a expliqué le recteur de l'IT University, le Dr Olivier Robinson. Pour pallier ces déficits, une formation qui suit les normes internationales en matière de communication visuelle est proposée au sein de l'établissement.

L'offre a été décidée à la suite du rapport de OB Graph tel que « les 66 % de la population mondiale considèrent que l'existence d'un logo sur un produit, constituant les prémices d'une communication visuelle responsable et durable, est importante (... ) pourtant 32 % n'en connaissent même pas la signification! ». En considérant que les images et les photos, les dessins et les illustrations, les symboles et les formes graphiques sont des éléments-clés des grandes stratégies marketing, IT University a décidé d'intégrer la formation en communication visuelle en son sein.

« Ces dernières années ont été marquées par les progrès de la technologie dans le domaine de la télécommunication. Par ailleurs, nous vivons dans une société motivée par l'influence. D'où l'efficacité des campagnes de communication sur les réseaux sociaux et les blogs. Maîtriser la communication visuelle et le design graphique reste un atout dans la société moderne », selon toujours le recteur de l'établissement.