Madagascar: Présidentielle américaine - Andry Rajoelina et Didier Ratsiraka félicitent Joe Biden

C'est confirmé. Joe Biden sera le 46e président des États-Unis. Les résultats provisoires confirment en effet l'élection de Joe Biden qui a obtenu 290 grands électeurs contre 214 pour son rival Donald Trump.

Ce dernier est en train de subir le même sort que l'ancien président malgache, Hery Rajaonarimampianina, qui a obtenu 8% des voix après avoir effectué son premier mandat. Le nouveau président américain et sa vice-présidente, Kamala Harris prêteront serment devant la Capitole de Washington le 20 janvier prochain. Son élection ne sera confirmée qu'après le vote direct des grands électeurs, prévu se tenir le 14 décembre prochain. Par ailleurs, le dépouillement des votes ne sera fait que 15 jours plus tard. En tout cas, Joe Biden promet d'être le président de l'unité. »

Un président qui rassemble et non pas celui qui divise « , a-t-il annoncé. Il a aussi laissé entendre que sa première mission sera la lutte contre la Covid-19. Dès ce lundi, il nommera des experts pour élaborer un meilleur plan d'actions contre cette pandémie qui a fait des ravages aux États-Unis. Pour l'heure, son adversaire Donald Trump refuse de reconnaître sa défaite et prévoit d'effectuer plusieurs recours en Justice.

Mobilisation démocratique exceptionnelle. En tout cas, même si on doit encore attendre un long processus, Joe Biden a déjà reçu des messages de félicitations de la part de plusieurs dirigeants du monde entier. Parmi les premiers qui l'ont félicité figurent, entre autres, les présidents irakien et français, mais aussi celui du Royaume Uni, de l'OTAN, du Venezuela, du Mexique, de l'Allemagne, de l'Union Européenne, d'Israël, du Japon, de l'Inde et de la Slovénie. Quant à lui, le président russe Vladimir Poutine ne se presse pas, sans surprise, de féliciter le 46e président américain. De son côté, le président malgache Andry Rajoelina a aussi adressé dans un tweet, un message de félicitations à l'endroit de Joe Biden.

Il n'a également pas manqué de féliciter Kamala Harris qui est la première femme à occuper le poste de Vice-présidente des États-Unis. Son élection à ce poste est considérée par le numéro Un d'Iavoloha comme « Un jour mémorable de l'histoire « . Il a aussi salué le peuple et toutes les institutions américaines. » Pour cette mobilisation démocratique exceptionnelle « , soutient-il. Le président Andry Rajoelina termine son message de félicitations en tendant la main à la future équipe dirigeante américaine en vue du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. » Madagascar se réjouit de travailler avec la nouvelle administration américaine pour intensifier notre coopération et consolider les liens d'amitié entre nos deux pays « , propose-t-il.

Citoyen d'honneur. L'ancien président Didier Ratsiraka a, lui aussi, félicité Joe Biden à travers une publication sur Facebook. » Ancien président de Madagascar, néanmoins je suis aussi citoyen d'honneur de la Nouvelle Orléans, permettez-moi de vous féliciter humblement, mais chaleureusement et sincèrement pour votre brillante élection en tant que 46e président des États-Unis. J'espère que cette victoire exceptionnelle permettra aux Etats-Unis et à Madagascar de renforcer les liens d'amitié qui existent déjà entre les peuples américain et Malagasy « .

C'est le message que l'Amiral a envoyé au président des États-Unis nouvellement élu. Ny Rado Rafalimanana, candidat malheureux de la dernière élection présidentielle, a également sorti une publication sur facebook pour féliciter le président Joe Biden. Pour sa part, l'ancien président Marc Ravalomanana qui est connu et reconnu comme étant un ami proche du pays de l'Oncle Sam, n'a pas encore réagi à cette élection, du moins jusqu'à l'instant où nous mettons cet article sous presse.