Madagascar: Slam / Tournoi régional - Orad et Hichim sacrés champions de Tana

Orad et Hichim représenteront Tana au slam national

A moins de trois semaines du slam national, les représentants des villes participantes sont quasiment tous connus. Ce week-end, c'est au tour de la capitale de trouver en Orad et Hichim ses représentants. La scène s'est déroulée à l'Ifm Analakely avec une forte présence des slamoureux. Sur 24 participants, les deux jeunes hommes ont remporté haut la main cette scène, décrochant ainsi le ticket pour la onzième édition du slam national.

Prévu se tenir du 26 novembre au 5 décembre, l'événement réunira les slamoureux, et le public pour dix jours pleins de poésie. Orad et Hichim seront donc en lice avec Kiadin'ny Aina et Avofanahy qui défendront les couleurs d'Antsirabe. De même que Saviola et Zuma qui représenteront la ville de Sambava. Pour leur part, Aurélie Louise et Ku-di Art feront la fierté de Toamasina, tout comme Narcissik et Diamondra Fitiavana de Fianarantsoa. Quant à Mahajanga, elle sera représentée par Vitsika et Fia Ma. Evidemment, les représentants des autres villes seront connus ultérieurement durant ce tournoi régional.