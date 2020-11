Madagascar: Gaz domestique - Les foyers de plus en plus intéressés

Le nombre des foyers utilisant le gaz domestique comme énergie pour la cuisson augmente. D'une source auprès de Vitogaz Madagascar, on apprend que les foyers malgaches sont de plus en plus intéressés par le gaz domestique.

Les efforts menés par cette entreprise pour rendre le gaz plus accessible y sont pour quelque chose. C'est ainsi par exemple que depuis le 15 septembre, et jusqu'au 15 novembre 2020, une promotion sur l'achat de bouteilles de gaz de neuf kilos avec accessoires de base - kit fatapera ou pack détendeur - est proposée dans les stations-service Jovena dans tout Madagascar. Durant cette période, pour tout achat d'un kit complet, la consignation de la bouteille de neuf kilos est proposée à près de la moitié du tarif habituel, et le kit fatapera ou le pack détendeur sont proposés avec une réduction de 15%.

Ainsi, pour Antananarivo, le client peut acquérir un kit complet économique et prêt à l'emploi avec une bouteille de neuf kilos. Pour Antananarivo et ses environs, en plus de la réduction du prix, le client peut bénéficier d'un service de livraison à domicile pour une modique somme.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique, cette promotion est une bouffée d'air frais pour les ménages qui souhaitent adopter une énergie propre et efficace, à la place du charbon de bois. En effet, les impacts néfastes du charbon sur la santé ne sont plus à démontrer, avec les risques de maladies pulmonaires, le dégagement de fumées nocives, etc. De plus en plus de foyers cherchent à adopter un combustible en alternative, dont le gaz butane qui se présente comme l'option la plus avantageuse sur le marché actuellement.

En effet, un ménage consommant uniquement du gaz pour la cuisson de ses repas dépensera moins d'argent qu'un autre ménage cuisinant seulement au charbon. Par ailleurs, il est désormais possible d'acheter le gaz au détail, uniquement à Antananarivo et à Mahajanga pour le moment ; et la société Vitogaz Madagascar compte étendre son concept innovant dans d'autres localités de l'île dès janvier prochain.