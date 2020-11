Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - La jeunesse Rhdp de la région du Bélier annonce une concertation

Après les violences liées à l'élection présidentielle et au nom de la paix, de la cohésion sociale et des liens séculiers qui unissent les populations, le coordonnateur de la jeunesse du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) de la région du Bélier, Samuel Konan, annonce « dans les jours à venir », une concertation qui va réunir les jeunes de ladite région.

Samuel Konan a indiqué que l'objectif de cette rencontre est d'unir les jeunes et la population autour de l'idéal de paix.

« Ce forum permettra à cette jeunesse de jeter les bases d'un dialogue ouvert et fraternel qui conduira au maintien d'un climat de paix et de vivre ensemble entre filles et fils de notre région et celle du grand centre Baoulé », justifie-t-il, dans une déclaration officielle, en date du 4 novembre 2020.

A l'endroit de cette jeunesse, il a donc lancé cet appel solennel en attendant la concertation. « Je voudrais inviter toute la jeunesse à s'approprier ce cadre d'échanges conviviaux car pour la paix, aucun sacrifice n'est de trop », indique-t-il.

Bien entendu, le responsable des jeunes du parti au pouvoir dans le Bélier n'a pas manqué de condamner les violences, notamment celles survenues dans les localités de Tiébissou et de Toumodi.

Pour lui, pour des populations qui vivaient jusque-là « en bonne intelligence », de tels actes « ne se justifient nullement ». En effet, poursuit-il, « il existe entre les populations de la région des liens étroits, fraternels et anciens ».

Il a, par ailleurs, déploré « la persistance » de ces actes de violence qui sont de nature à détériorer le tissu social.

Aussi invite-t-il « la jeunesse du Bélier à plus de retenue afin de maintenir la paix et la cohésion sociale dans notre région ».