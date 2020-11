Sénégal: Exposition - La galerie Le Manège se fait le nid de « Volatile »

Du 23 septembre au 31 octobre 2020, la galerie Le Manège se fait le nid de « Volatile ». Cette exposition est faite de sculptures, de peinture et d'installations centrées autour des symboles de l'oiseau.

Elle est cosignée par Oumar Ball et Ousmane Niang, deux artistes de la trentaine qui entremêlent couleurs et ironie pour proposer les « secrets aviaires ».

Ce n'est certainement pas le même sentiment qu'on aurait tiré face aux impulsions des oiseaux (du parc) de Dioudj, mais ça ne s'y éloigne pas. Les aves, représentés sous diverses formes, étalent leur classe emplumée dans leur fausse vulnérabilité et leur fine majesté.

Quatre sculptures d'oiseaux en ferrailles recyclées et en menus fils de fer, ailes magistralement déployées, pendent de la toiture et sur la tête du visiteur de la salle d'exposition de la galerie Le Manège. Au sol, cinq autres dominent le parquet, dont un qui renvoie l'image affligée de sa mort avec sa tête ballante au bas et ses pattes fixant le toit.

Deux autres, imposant au beau milieu de la salle, debout sur deux monticules et un lit de plumes, se confondent avec leur matière pour voiler les défectuosités et refléter l'ampleur et l'abondance. Autour de ce contraste enthousiaste et funèbre, dix tableaux peints décorent les cimaises.

Ces toiles représentent également les images des volatiles en différents facettes et symboles. Tous ces œuvres, en plus des installations vidéos, font l'exposition « Volatile ». Elle est du 23 septembre au 31 octobre 2020.

Les sculptures sont signées l'artiste plasticien mauritanien, Oumar Ball. Ce dernier, 35 ans, par la couture du fil de fer, donne une autre vie et un autre vol aux oiseaux dans leur harmonie avec la nature et l'humain. Il rend hommage à ces bêtes volantes qui symbolisent grâce et légèreté, liberté et jouissances, avec une illusion de fragilité.

Cette insidieuse puissance se révèle dans la force des rapaces, dont les représentations sculptées présentent de foudroyants regards, des serres acérées et un déploiement auguste des ailes. L'attribut s'illustre aussi par la libre migration des volatiles qui n'ont aucune entrave pour passer d'une quelque frontière à une autre.

D'une scène de guerre à une aire de paix. En volant en hauteur, et en prenant de la hauteur, pour voir un monde dans ses beautés et sa décrépitude morale.

Des aubaines dont l'homme n'est pas forcément doté, à côté d'autres caractéristiques ou manières qui mettent la lumière sur les défaillances de l'homme.

C'est ainsi que les toiles d'Ousmane Niang, qui affichent des oiseaux anthromorphes, viennent en cohérence et en complémentarité aux sculptures de son compère Oumar Sall.

Une poésie dans l'écologie

L'un des tableaux illustre un grand oiseau aisément assis sur une chaise, face à un ventilateur dont l'air déplume ses plumes mortes.

Un autre montre une oiselle, pagne noué à la taille, introduisant ses plumes sales dans une machine à laver. Ousmane Niang, l'auteur né en 1989, invite l'homme à s'expurger aussi humblement de ses ignominies et à cirer son cœur et son esprit.

Une autre toile, colorée de symboles, montre un volatile qui couvre d'une aile un livre, tient un Smartphone et pose la patte sur un téléviseur éteint. Une représentation affiche un chat dans le rôle d'un écrivain public à la dictée d'un aigle, tandis qu'un pierrot envoie sa missive.

Ousmane Niang salue le caractère de messager des oiseaux, « comme ces oiseaux en cage qu'on vend dans es rues de Dakar qui sont passeurs de bons vœux et de prières ». Un messager qui explose espoir et renaissance, comme illustré dans une autre toile par l'oiseau qui débat ses ailes pour libérer de petits moineaux.

En choisissant de représenter ces oiseaux en forme et en esprit humains, les deux artistes empruntent une métaphore de la vie pour nous inviter à déployer nos imaginaires.

Il est question d'une conférence des oiseaux qui parle de liberté de mouvement et de poésie dans l'écologie avec les sculptures d'Oumar Ball mais aussi du désir d'avènement d'une génération affranchie de la bêtise de la société de consommation, dénoncée par Ousmane Niang.

La fusion de deux jeunes plasticiens de la poésie

Oumar Ball, peintre et sculpteur, est un jeune mauritanien né en 1985. Originaire de Bababé, dans la région du fleuve Sénégal (Sud de la Mauritanie), il a été depuis tout petit fasciné par la liberté de mouvements des oiseaux.

Cette liberté l'inspire et l'oriente dans les voies de l'autonomie. L'indépendance de dessiner sa propre voie et imprimer sa touche dans sa destinée. Omar Ball sculpte depuis ses neuf ans et aborde la peinture à quinze ans, avec des recherches entre figuration et abstraction.

Il faut également noter l'influence indirecte de son père, photographe et peintre à ses heures perdues. « Enfant, je ramassais des morceaux de fer, du fil, de l'argile et je fabriquais des jouets, des chevaux, des charrettes, des oiseaux...

Aujourd'hui, quand je regarde mon travail artistique, je vois le lien avec ce plaisir de faire et le fil de fer, qui se répète», fait constater l'artiste plasticien.

Ses créations en fer, tôle ondulée et métal recyclé sont assemblées par la couture au fil de fer. Son choix du métal n'est pas également dépourvu de symbole car, explique-t-il, « le métal est une matière qui a toujours existé » et avec laquelle il se sent à l'aise.

Ousmane Niang, lui, a fait embrasser sa passion à l'académie. Né en 1989, le jeune originaire de Tambacounda a été formé et est diplômé l'Ecole nationale des Arts de Dakar.

C'est dans cette école d'excellence qu'il fait la connaissance du pointillisme, aujourd'hui sa technique fétiche.

Une technique qui « colle à sa démarche » et qu'il a personnalisée en peignant des points dans les points. Sa première exposition date de 2016. Il en signera neuf autres, de Dakar à New York, en passant par Paris.

S'il dit peindre à l'instinct, la préparation de ses toiles est basée en revanche sur l'observation. Le plasticien représenté par la Galerie Atiss (Dakar) est constamment muni d'un carnet de notes et d'un appareil photo pour ses sorties dans la ville qui nourrissent son travail. « Ma force se fixe dans mon œil, mon esprit et l'instinct de ma main », clame-t-il, poétiquement.