Sénégal: La République des idées - Race, racisme et inégalités

« Le racisme n'est qu'un département de la lutte des classes ». La petite phrase a été lâchée par l'écrivain congolais Alain Mabanckou dans un entretien au journal l'Humanité (18, 19 et 20 septembre 2020). Pour lui, la race ne précède pas la classe.

« La classe, on naît dedans », dit-il. On a envie de rétorquer, « la race aussi, professeur ! » Cette lecture se basant sur la philosophie marxiste-léniniste, qui voit la lutte des classes comme le moteur de l'Histoire, a eu une influence considérable sur la pensée ces deux derniers siècles. Si l'on reste fidèle à cette grille de lecture donc, la Covid-19 ne ferait qu'empirer les choses.

En effet, dans un rapport publié le 7 octobre dernier, la Banque mondiale note une chute inédite des revenus du travail au sein de nombreux pays et un creusement des inégalités.

La crise sanitaire va faire basculer jusqu'à 150 millions de personnes sous le seuil de pauvreté (1,90 dollar par jour).

Celle-ci devrait toucher entre 9,1% et 9,4% de la population mondiale en 2020. Pire, « la conjonction de la pandémie, du poids des conflits et des dérèglements climatiques mettra hors de portée l'objectif visant à mettre fin à la pauvreté d'ici à 2030 », avertit la Banque mondiale.

À cela s'ajoute maintenant le risque que les pertes d'emploi, les faillites et les perturbations de l'éducation laissent de profondes cicatrices économiques. « Pour presque tous les pays, il y aura un retour en arrière sur l'amélioration du niveau de vie », explique la directrice générale du Fmi, Kristalina Giorgieva.

Cette crise a en outre aggravé les inégalités, en raison de son impact disproportionné sur les travailleurs peu qualifiés, les femmes et les jeunes.

« Il y a manifestement des gagnants et des perdants, et nous risquons de finir dans un monde à deux vitesses. Nous devons absolument trouver une issue », ajoute la patronne du Fmi.

Quel est le lien entre ce creusement des inégalités et la question raciale ? A priori aucun. Sauf que, quand on y regarde de plus près, ce sont les groupes les plus vulnérables (comme les Noirs aux États-Unis) qui ont payé le plus lourd tribut à la fois sur le plan sanitaire et économique durant cette crise.

Ce n'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si la question raciale a connu une résurgence aux États-Unis (suite à l'assassinat de George Floyd) au moment où la pandémie faisait des ravages au sein de la communauté noire.

« Aux États-Unis, la classe blanche est dominante. Elle détient moyens de production, médias, pouvoir, destin du pays », résume Alain Mabanckou.

Sous ce rapport, une lecture de la question raciale à la lumière de la théorie de la lutte des classes garde effectivement toute sa pertinence. Mais si l'on considère la question à l'intérieur d'une classe donnée, cette grille de lecture se montre inopérante.

Un exemple est particulièrement illustratif à ce propos. Dans un long article publié le 7 octobre dernier, le New York Times rapporte une série d'incidents à caractère raciste dont aurait été victime Tidjane Thiam, l'ex-directeur de Credit Suisse - évincé il y a plus de six mois après le scandale des filatures de plusieurs employés.

L'article suggère que Thiam, seul Noir à ce niveau de responsabilité dans le milieu de la haute finance, a toujours été considéré comme « n'étant pas à sa place » du seul fait de la couleur de sa peau.

Pourtant, on pourrait penser que le banquier ivoirien appartient bien à la classe dominante. Du moins si l'on considère son compte bancaire. Mais si l'on considère la couleur de sa peau, et c'est une différence notable, la perception change radicalement !