Egypte: Le PM qualifie de "stratégiques et de long terme" les relations liant l'Egypte et le Royaume Uni

Le PM qualifie de "stratégiques et de long terme" les relations liant l'Egypte et le Royaume Uni

Le premier ministre, Moustafa Madbouly a affirmé que des relations stratégiques et de long terme liaient l'Egypte et le Royaume Uni soulignant que le président Abdel Fattah Al-Sissi et le premier ministre britannique, avaient convenu en janvier dernier, en marge du sommet Royaume Uni/Afrique sur l'investissement, du renforcement du partenariat économique pour aider l'Egypte à développer son économie pour le bien être des générations futures.

Dans son allocution devant la chambre de commerce égypto-britannique lors de la séance virtuelle de la conférence "Semaine de l'Egypte: la route vers une croissance économique durable", M. Madbouly s'est réjoui de sa participation à cet événement important et a remercié la chambre de commerce égypto-britannique et l'Association égypto-britannique des Affaires (BEBA) pour leurs efforts déployés afin d'organiser cet événement dans le but de raffermir le partenariat et la coopération entre les firmes égyptiennes et britanniques.

La coopération entre l'Egypte et le Royaume Uni en matière d'enseignement ainsi que la reforme requise pour développer le secteur privé en Egypte et renforcer sa croissance économique ont fait l'objet d'examen, a-t-il mentionné.

Le gouvernement égyptien, a noté M. Madbouly, estime qu'après le Brexit, la Grande Bretagne aurait besoin de profiter de la place de l'Egypte en tant que centre de commerce et portail d'accès vers l'Afrique.

"Nous estimons que la coopération avec l'Afrique, qui est devenue une des importantes destinations des entreprises mondiales et des institutions financières internationales, doit reposer sur nombre d'axes dont l'intensification du travail pour accélérer la mise en place des projets, le développement de l'infrastructure pour réaliser la complémentarité intercontinentale, la mise en oeuvre de l'accord de libre-échange continental africain, la consolidation des efforts des pays africains pour soutenir le secteur privé et réaliser le développement escompté, l'autonomisation de la femme et des jeunes et le soutien des PME en matière d'entrepreneuriat", a précisé le PM.

M. Madbouly a mis en exergue la vision de l'Egypte 2030 en tant que pierre angulaire pour réaliser les objectifs du développement durable soulignant que le gouvernement égyptien aspirait à tirer parti des secteurs prometteurs qui sont compatibles avec les priorités du développement de l'Etat tout en prenant en considération les répercussions du Covid-19.

Et le premier ministre de conclure que l'Egypte tient à établir de forts partenariats avec le Royaume Uni mettant l'accent sur la tenue, en marge de la conférence, des réunions conjointes entre les firmes des deux pays.