Ile Maurice: Lovena Veerapen - «Stop l'injustice... Il faut travailler pour les enfants de demain»

Elle a 37 ans et est maman de deux adolescents. Femme-entrepreneure, Lovena Veerapen est dans le domaine de l'import-export des épices. Mais avant tout, cette jeune femme est une battante. Car bien qu'elle ait subi une délicate intervention chirurgicale récemment, elle reste concentrer sur le travail qui doit se faire à Kewal Nagar, petit village dans l'est du pays situé à proximité de Belle-Rive et d'Olivia.

«Avant, j'habitais à St-Julien. Après mon mariage, je suis venue habiter ici. Cela n'a pas été facile au début, il n'avait pas grand-chose dans l'endroit. Je me suis alors intéressé petit à petit au mandir de la localité, où mes beaux-parents étaient très impliqués. J'ai même occupé le poste de trésorière. Depuis l'année dernière, je me suis dit pourquoi pas me porter candidate aux élections villageoises.» Elle est à sa première participation au sein du Parti Progressive et bénéficie du soutien inconditionnel des siens.

À vrai dire, il y a un incident en particulier qui l'a poussé à faire changer les choses à Kewal Nagar : l'année dernière, son fils devait porter le flambeau pour les Jeux des îles. Mais son nom avait été rayé, allègue Lovena Veerapen, par des conseillers, qui l'avaient remplacé par d'autres. «Voir les larmes de mon fils ce jour-là m'a vraiment affectée. Je me dis qu'il faut stopper l'injustice et travailler surtout pour les enfants de demain.»

À Kewal Nagar, Lovena Veerapen indique que plusieurs habitants lui ont promis qu'elle pourrait compter sur son soutien. Mais tout n'est pas si simple pour une femme, surtout quand les campagnes sont d'envergure co mmunale. «J'essaye tant bien que mal de faire comprendre aux personnes de la région de ne pas voter pour une communauté en particulière mais pour une personne qui pourra travailler pour elles, les écouter... »