Ile Maurice: Parti diamant - Au tour des jeunes de briller

À Petit-Raffray, des jeunes vont briguer les suffrages lors des prochaines élections villageoises. Pravish Hiteeleshsingh Jagarnath et ses huit colistiers ont décidé d'œuvrer pour leur village. D'ailleurs, le nom de leur équipe, Group de L'avenir, traduit l'espoir qu'ils portent en l'avenir, disent-ils. Comme symbole, ils ont choisi le diamant, car c'est maintenant aux jeunes de faire leurs preuves et de briller, explique le co-leader du groupe.

À 29 ans, Pravish Hiteeleshsingh Jagarnath, tout comme ses acolytes, participe pour la première fois à des élections villageoises. Actif dans le milieu social, il dit constater que Petit-Raffray est un village délaissé. Hormis l'aménagement d'un centre polyvalent, celui-ci n'a pas connu assez de développement.

«Notre village est resté le même. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous mettre à son service. Les jeunes peuvent aussi faire beaucoup de choses. D'ailleurs, en tant que jeunes, nous avons en tête beaucoup d'idées innovatrices. Il faut nous laisser une chance», fait valoir Pravish Hiteeleshsingh Jagarnath. Notre interlocuteur avance que pour réaliser certains projets, son équipe aura besoin de l'appui du conseil de village et celui du district. Parmi les projets, on compte l'organisation de diverses activités pour les jeunes, afin qu'ils puissent se retrouver et se divertir. «Nous avons un terrain de football et des footballeurs élites. Toutefois, l'on organise un tournoi de foot une fois par an seulement. Nous, nous comptons en organiser plus d'un afin de les encourager», lâche notre interlocuteur.

Les jeunes motivés du Group de L'avenir affirment que les personnes du troisième âge seront aussi une priorité. D'ailleurs, ils vont mettre en avant plusieurs activités comme une Bhojpuri Competition pour les occuper.