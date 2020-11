Gambie: Le Directeur Général de la NAWEC promet un approvisionnement constant et régulier en électricité

Le Directeur Général de la Compagnie Nationale d'Eau et d'Electricité (NAWEC), Mr Nani Jawara, a déclaré son optimisme quant à la capacité de la Compagnie à produire et à distribuer de l'électricité dans tout le pays, et ce, de manière plus stable et régulière que par le passé.

Mr Juwara a révélé lors d'une interview exclusive avec le journal The Point que la compagnie dispose dorénavant d'une capacité de production et de distribution d'électricité supérieure à la demande.

" Nous pouvons avec respect informer le public que nous restons optimistes quant à la production et distribution de l'électricité de manière plus fiable et constante que par le passé. Présentement, nous disposons d'une capacité de production et de distribution supérieure à la demande."

Le Directeur Général Juwara a promptement ajouté que la compagnie est jusqu'à ce jour confrontée à des problèmes de réseaux de transmission et de diffusion tout en précisant qu'ils font tout leur possible pour remédier à la situation.

Mr Juwara, nommé Directeur General de la Compagnie Nationale d'Eau et d'Electricité suite au limogeage d'Alpha Robinson en Juillet, a exprimé beaucoup d'espoir pour l'avenir quant à une réduction importante et significative du niveau instable de distribution d'électricité dans le pays suite à la mise en œuvre d'un nombre important de projets.

" Nous ne pouvons garantir à 100% un approvisionnement total en électricité car cela est une œuvre ardue pour n'importe quel pays, en particulier pour un pays du tiers-monde. Mais nous sommes confiants que nous disposons d'un certain nombre de projets en cours de réalisation qui permettront la résolution des problèmes de distribution d'électricité dans le pays."

Selon lui, le problème de distribution d'eau et d'électricité ne date pas d'aujourd'hui car beaucoup d'efforts ont été investis dans le secteur, et ce, en vue de stabiliser et éliminer la menace.

Malheureusement, a-t-il ajouté, la Compagnie Nationale d'Eau et d'Electricité n'a pu répondre aux besoins du public, à savoir l'approvisionnement régulier et constant en eau et en électricité.

"La raison pour ces problèmes est le manque criard d'investissements dans le secteur de l'électricité dans le passé. Par conséquent, nous disposons d'une infrastructure démodée et vétuste que nous essayons de maintenir afin de répondre constamment et régulièrement aux besoins d'électricité des consommateurs."

Il a révélé que les techniciens du secteur de l'énergie font face à de nombreuses difficultés dues à la vétusté des groupes électrogènes servant à l'approvisionnement en électricité.

"La plupart des groupes électrogènes dont nous disposons en ce moment même sont vétustes tandis que les nouveaux groupes électrogènes ne pouvaient de par le passé répondre aux besoins de la population.

Certains de ces anciens groupes électrogènes connaissent des problèmes de maintenance. Mais nous avons, depuis Juillet, investis beaucoup d'efforts en vue de la réparation et de la remise en service de ces anciens groupes électrogènes qui étaient en panne depuis plus d'un an."

Mr Juwara a souligné que 3 des 5 groupes électrogènes qui étaient en panne ont fait l'objet de réparations et sont maintenant disponibles pour les opérations de production et de distribution.

" En plus de ces trois groupes électrogènes qui sont maintenant disponibles, j'annonce avec grand plaisir la mise en service d'une nouvelle centrale électrique à Brikama appelée Brikama Three".

Nous avons également deux nouveaux groupes électrogènes d'une capacité de 10 MW chacun, ce qui porte leur total à 20 MW. La mise en service de ces groupes électrogènes est maintenant achevée."

Il a expliqué que lorsque la capacité totale disponible est ajoutée par rapport à la demande dont les clients auront besoin : "Nous pouvons dire que nous avons non seulement la capacité de satisfaire la demande locale, mais que nous disposons également d'une certaine réserve d'accélération.

Cela signifie que nous disposons maintenant d'une capacité de production et de distribution d'électricité supérieure à la demande."