Togo: Une « cellule stratégie » pour assister le Bureau National jusqu'au prochain Congrès

Malgré le deuil, le parti doit continuer par vivre. Et les membres et responsables du CAR (Comité d'Action pour le Renouveau) le savent et s'y attèlent, pour organiser l'après Yawovi Agboyibo.

Réunis en Assemblée conjointe dimanche, le Comité Directeur présidé par 1er Vice-Président Konlani Yendouban et le Conseil Sénatorial du parti, sous la direction de Koudzra Kwadzo a délibéré sur la suite à donner à la vie du parti et ses organes statutaires.

Au cours de cette réunion, les participants ont pris cinq décisions importantes.

Il s'agit de la tenue du prochain congrès après les obsèques de Me Agboyibo, le maintien en place des organes issus du congrès extraordinaire des 13 et 14 janvier 2017 jusqu'au prochain congrès, la mise en place d'une cellule « stratégie » auprès du Bureau National, la gestion des affaires du parti par le Bureau National jusqu'au congrès avec l'assistance la Cellule « Stratégie » et enfin, le remplacement en cas d'empêchement du 1er vice-président par les vice-présidents.

Les tenants du parti soutiennent que les décisions prises au cours de cette Assemblée conjointe l'ont été conformément aux statuts du parti en date du 30 avril 1991, tels que révisés le 29 avril 1995, le 17 octobre 2008 et le 13 janvier 2017, notamment en leurs articles 47,61, 64 et 104.

Aussi, sont-elles conformes à la décision N°002/CD-CAR/2020 relative à l'organisation des obsèques du feu président national.

Si on s'en tient aux textes du parti au symbole du soleil levant, le CAR devrait convoquer son prochain congrès au plus tard le 12 novembre 2020.

On peut donc comprendre les décisions sorties de cette réunion, par la situation actuelle que traverse le parti avec le décès de Me Yawovi Agboyibo presque à la fin de son mandat, et celle de l'état d'urgence sanitaire liée à la lutte contre la propagation de la Covid-19 au Togo.