Congo-Brazzaville: Maï-Ndombe - La population salue le retour du gouverneur Paul Mputu Boleilanga

Toutes les couches socio-politiques de cette province sont venues souhaiter bon retour et la bienvenue à l'autorité provinciale, après plusieurs mois d'absence et la fin de cette crise qui a menacé le développement de cette entité politico-administrative issue du démembrement du grand Bandundu.

Le gouverneur Mputu Paul Boleilanga est rentré, le 7 novembre, à Inongo. L'homme a été accueilli par une marée humaine qui l'a accompagné dans sa procession jusqu'à la tribune où il a tenu son meeting. Se disant le gouverneur de toute la population de Maï-Ndombe sans distinction ni discrimination, Mputu Paul Boleilanga a prêché la paix, l'unité, la réconciliation et le pardon. En regagnant sa province, il se dit prêt à travailler avec tout le monde pour l'intérêt de la population de Maï-Ndombe. « Pardon et pardonnez pour tout désagrément constaté dans la gestion précédente. Je suis venu pour la réconciliation. Pas question d'ennemis ou discorde d'idée avec qui que ce soit. Et surtout, je vais travailler avec tout le monde. Je ne chasserai personne auprès de moi », a déclaré le gouverneur de Maï-Ndombe, aussitôt arrivé à Inongo pour reprendre ses fonctions.

Des nouvelles perspectives pour Maï-Ndombe

A sa descente de l'avion à Inongo, l'Ingénieur Mputu Paul Boleilanga a trouvé sur le tarmac, tous les membres du Comité de sécurité provinciale. Cette présence, notent des sources proches de cette province, dénote d'une parfaite harmonie dans la collaboration entre le gouverneur de province et ses précieux collaborateurs dans cette entité. Il a été noté la présence très remarquée des chefs coutumiers ainsi que de la grande notabilité d'Inongo.

Dans cette foule qui a fait le déplacement de l'aéroport d'Inongo pour saluer le retour de l'Ingénieur Mputu Paul Boleilanga dans sa province, il y avait également une mosaïque de personnalités de tous regroupements tant sociaux que religieux et philanthropiques, ainsi que des délégations des partis politiques installés à Inongo, membres des différentes plates-formes politiques dont le Front commun pour le Congo, le Cap pour le changement et la coalition Lamuka. La note particulière, dans ce chapitre, a été la grande mobilisation de l'Union pour la démocratie et le progrès social. A ce titre, il est noté que, à son départ de Kinshasa, avant sa montée dans l'avion, le gouverneur Boleilanga a conversé avec le président national du parti Cinarc, fils du Maï-Ndombe et notable de cette province, le député Aimé Mongo Lokonda. Ce grand leader d'opinion, rappelle-t-on, était, il y a une année, le challenger de Mputu Paul Boleilanga à la course pour le gouvernorat de Mai-Ndombe.

Leur rencontre à Kinshasa était donc un message fort que ces deux personnalités ont donné aux filles et fils de cette province quant à l'esprit de réconciliation, du pardon et du travail d'ensemble qui devra animer chacun d'eux pour l'intérêt de cette province et de sa population. Le message donné par cette rencontre cadre avec l'esprit contenu dans le discours du gouverneur, qui donne sa vision sur Maï-Ndombe. Pour ceux qui ont assisté à cet épisode des relations le gouverneur Mputu Paul Boleilanga et son ex-challenger, l'honorable Aimé Mongo Lokonda, le souhait est que ces deux nouveaux partenaires fasse des surprises dans la province, en s'appuyant sur leurs capacités de mobilisation, d'engagement et de spiritualité, ainsi que leurs carnets d'adresses et contacts dans le monde.

Ces sources de la province de Maï-Ndombe notent, par ailleurs, un bémol. Elles se disent inquiètes de l'absence du vice-gouverneur de cette province, Jack's Mbombaka Bokoso, qui n'est pas venu accueillir son titulaire à l'aéroport. Et de noter que ce dernier, pourtant présent à Inongo, ne l'aurait même pas appelé, et n'aurait même pas participé à la première réunion du conseil des ministres ni au conseil de sécurité provincial, bien qu'ayant reçu l'invitation pour participer à toutes ces activités provinciales.

Il est rappellé que le gouverneur Paul Mputu Boleilanga vient de regagner Maï-Ndombe, à la suite de la décision du vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur qui l'avait enjoint de retourner à son poste, étant donné que le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, n'avait pas pris acte de sa démission déposée il y a quelques mois. Sur place, il considère le différend qui l'avait opposé à certains députés provinciaux comme passé et appelle ceux-ci à enterrer la hâche de guerre et à se serrer les coudes en vue de travailler, ensemble, pour le développement de cette province.