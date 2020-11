Congo-Brazzaville: OFC - Inès Nefer Bertille Ingani élue secrétaire exécutive nationale

Le premier congrès extraordinaire de l'Organisation des femmes du Congo (OFC), tenu du 7 au 8 novembre à Brazzaville, a débouché sur l'élection de Inès Nefer Bertille Ingani à la tête du secrétariat exécutif de cette structure pour un mandat de trois ans.

La nouvelle secrétaire exécutive nationale de l'OFC succède à Jeanne Sarah Dambendzet, actuellement ambassadrice de la République du Congo en Italie.

Inès Nefer Ingani présidera, en effet, un secrétariat exécutif national de treize membres. Chantal Nkodia a, de son côté, succédé à Antoinette Kebi au poste de secrétaire nationale à l'organisation et à la mobilisation. Les femmes du Parti congolais du travail (PCT) ont également mis en place un conseil national de plus de trois cents membres et une commission nationale de contrôle et évaluation de sept personnes, dirigée par Lucie Oba-Sota.

Quant aux membres du comité d'honneur, leurs noms seront connus à l'issue de la session inaugurale du conseil national, prévue le 10 novembre à Brazzaville. Réunies autour du thème : « Femmes du Congo engageons-nous résolument pour la mutation de l'organisation unique des femmes du PCT en union catégorielle socle de la promotion de la femme et de sa contribution au développement national pour l'édification d'un Congo paritaire, moderne et prospère », les participantes ont adopté les nouveaux textes de l'OFC. Il s'agit notamment du règlement intérieur et des statuts actant sa mutation d'une organisation affiliée en une union catégorielle. A cela s'ajoute la charte éthique qui est un cadre comportemental que les bénéficiaires doivent s'approprier quotidiennement comme guide.

La nouvelle secrétaire exécutive nationale de l'OFC a rassuré que l'unité et la cohésion prônées au sein du PCT seront le crédo de cette organisation.

S'agissant de la feuille de route de la nouvelle équipe dirigeante, outre l'action permanente de promotion de la femme, l'OFC priorise également l'élection présidentielle de 2021, la restructuration et la structuration des organes intermédiaires et de base, l'adhésion des femmes au PCT.

« Les femmes représentent près de 52% de la population congolaise. Fédérer toutes les femmes en catégorie sociale reste pour nous un objectif prioritaire. Les mobiliser, les former et les fidéliser constituent un maillon fort, un électorat sûr pour la victoire de notre candidat. Les femmes étant l'essence même de la cohésion sociale malgré quelques divergences, nous formons avant tout une famille politique. D'où, je ne serai pas l'otage d'un groupe ou d'un clan de femmes », a déclaré Inès Nefer Ingani.

Le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a, de son côté, félicité les promues et les a rassurées du soutien du parti. Il les a invitées à prendre la mesure de leur responsabilité afin que l'OFC puisse jouer pleinement son rôle d'outil d'analyse des questions féminines et de mobilisation du PCT. « Désormais union catégorielle, l'OFC vient d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire des femmes du PCT. Les militantes de l'OFC doivent profiter de cette mutation structurelle pour fédérer au mieux leurs efforts afin d'optimiser leur implication dans la vie politique et le processus de développement », a indiqué Pierre Moussa.

Le secrétaire général du PCT a, par ailleurs, signifié qu'au regard de l'élection présidentielle de 2021, la campagne de restructuration des organes intermédiaires et de base de l'OFC s'imposait comme tâche prioritaire. « Vous devez à cette occasion mobiliser toutes les forces vives féminines, les intellectuelles, les entrepreneures, les commerçantes, les artistes, les femmes rurales », a-t-il fait savoir, précisant que cette mobilisation doit se faire dans l'ordre, la discipline, l'unité et la cohésion.