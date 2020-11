Congo-Kinshasa: Forum national - La conférence minière de Kisangani se tiendra enfin

Il y a eu, le 6 novembre, une importante réunion du comité de suivi qui a permis d'ailleurs la validation des termes de référence, du programme des travaux et du budget prévisionnel.

Reportées à plusieurs reprises en raison d'un agenda surchargé du chef de l'État, les assises d'une haute portée politique se dérouleront du 14 au 16 décembre 2020 à Kisangani, au regard de l'évolution récente de l'activité minière sous la covid-19. Elles feront un grand plan sur l'exploitation artisanale en RDC. De par sa configuration, la ville de Kisangani mérite d'accueillir un tel forum national placé sur le thème « L'exploitation minière artisanale responsable, éthique et durable, à la lumière du Code minier et des normes internationales : état des lieux, défis et perspectives ». Il y a encore quelques décennies, les jeunes RD-congolais quittaient Kinshasa et d'autres grandes villes du pays pour chercher de l'or dans cette riche entité.

Au sujet de l'événement en préparation, il s'agit de la quatrième conférence minière placée sous le haut-patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le principe de la tenue annuelle d'une conférence minière a débuté en janvier 2013, sous l'ancien président Joseph Kabila. A titre de rappel, les trois premières conférences ont eu lieu respectivement à Lubumbashi, à Goma et à Kolwezi. La toute dernière conférence remonte déjà à deux ans, soit du 12 au 14 septembre 2018 à Kolwezi, la capitale du Lualaba. Pour la nouvelle conférence en gestation, une forte délégation du cabinet du président de la République avait procédé jadis à une descente sur le terrain pour les contacts utiles et les repérages nécessaires des sites d'accueil des travaux et d'hébergement des participants.

La quatrième conférence minière est la toute première après l'alternance politique historique au sommet de l'État. Kisangani, la capitale de la province de la Tshopo, est le choix personnel de l'actuel chef de l'État, tout comme Matadi, dans le Kongo central, était également le sien pour y tenir le premier forum national sur l'électricité. Il y a bien entendu une grande part de symbolisme dans les choix des villes. Comme nous le disions, les préparatifs ont débuté depuis plusieurs mois pour garantir la réussite de cet événement qui va réunir une fois de plus les sociétés minières, les gouverneurs de provinces, les diplomates et plusieurs personnalités du monde des affaires.

La nouvelle édition promet des débats houleux sur les grandes problématiques minières, principalement celle relative à l'exploitation artisanale. L'objectif recherché est de renforcer la transparence et la bonne gouvernance ainsi que d'assainir le secteur minier artisanal, principalement dans le volet « exploitation des substances minérales stratégiques ». De ces assises, les résultats attendus sont la proposition des nouvelles stratégies et des mécanismes permettant de renforcer la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur minier artisanal. Il est important aussi d'arriver à des pistes de solutions pour mieux assainir l'environnement et améliorer le rendement dans ce secteur.

Pour sa part, le ministère des Mines a souligné que la quatrième conférence s'inscrit toujours dans le cadre des réflexions et débats d'idées et d'échanges d'informations entre les représentants du gouvernement de la République, les entreprises minières, la société civile, les partenaires du secteur minier et même les communautés locales impactées par l'activité minière.