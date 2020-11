Congo-Brazzaville: Vers la création de l'Ordre des biologistes et technologistes médicaux Congo

L'atelier d'examination du draft de l'avant-projet de loi portant institution et organisation de l'Ordre professionnel des biologistes et technologistes médicaux du Congo s'est déroulé le 7 novembre à Brazzaville.

Dans le but de normaliser et mettre fin aux dérapages constatés dans l'exercice du métier de biologiste médical en République du Congo, les acteurs de ce secteur viennent d'enclencher le processus de mise en place de l'Ordre professionnel des biologistes et technologistes médicaux du Congo.

Ce draft du projet de loi détermine d'ores et déjà les devoirs et obligations des membres de l'Ordre professionnel des biologistes et technologistes médicaux du Congo. Ce document aborde également les droits des membres.

Selon les participants à cet atelier, l'Ordre professionnel des biologistes et technologistes médicaux du Congo veillera au maintien des principes de probité morale et intellectuelle nécessaires à l'exercice du métier ainsi qu'au respect de la déontologie professionnelle dans le domaine de la santé.

« L'Ordre professionnel des biologistes et technologistes médicaux du Congo vise le contrôle à l'accès à l'exercice de la profession, la protection de la profession. L'ordre permettra également d'assurer le respect des devoirs professionnels, de contribuer au bien-être de la population tout en appuyant les pouvoirs publics en cas de nécessité », a déclaré Constand Gongault Bany, président de l'Association congolaise des biologistes et technologistes médicaux du Congo.

Le directeur général des laboratoires et de la biologie au ministère de la Santé, Jean Akiana, qui a représenté la ministre de la Santé et de la Population, a promis de plaider en faveur de la prise en compte des propositions contenues dans ce draft de l'avant-projet de loi. Celui-ci sera, dans les tout prochains jours, présenté à la ministre de tutelle.

Notons que l'apport des biologistes médicaux a toujours été indéniable dans le secteur de santé. Depuis la survenue de la pandémie de coronavirus, par exemple, ces acteurs de santé sont en première ligne du fait qu'ils réalisent et déterminent les résultats des tests de diagnostic que font les médecins dans différents laboratoires, ont-ils fait savoir.