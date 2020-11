Namibie: Congo-Namibie - Les échanges commerciaux appelés à s'accroître

Les relations bilatérales entre le Congo et la Namibie se sont renforcées depuis l'ouverture à Brazzaville, en décembre 2014, de l'ambassade namibienne. Les deux pays entendent désormais élargir leur coopération en matière des Petites et moyennes entreprises(PME) et de l'artisanat.

Reçu par la ministre des PME, de l'Artisanat et du secteur informel, Yvonne Adélaïde Mougany, le 9 nomvembre, l'ambassadeur sortant de la Namibie au Congo, le major-général Vilio H. Hifindaka, a salué l'excellence des relations entre son pays et le Congo. Ils ont passé en revue, lors de cette entrevue, le niveau des échanges commerciaux, le partage d'expériences en matière de création d'entreprises, les échanges entre les hommes d'affaires namibiens et congolais.

« Une trentaine de chefs d'entreprises namibiens se sont rendus au Congo, au cours de ces dernières années pour développer leurs activités et profiter des opportunités existantes. Ils ont signé des conventions de coopération dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie du bois, de l'hôtellerie avec les sociétés congolaises. Il y a des Congolais et Namibiens qui exportent des mines et d'autres biens », a fait savoir le diplomate Vilio H. Hifindaka, ajoutant que malgré ces avancées beaucoup restent encore à faire.

Il faut noter, par ailleurs, que l'Institut inter-Etats de Loudima, dans le département de la Bouenza, est le symbole de l'amitié entre les deux pays. Le site de cette école polytechnique se trouve sur l'ancien camp de la South-west african peoples's organisation (Swapo), où s'organisaient les combattants de la libération de la Namibie et de l'Afrique australe.

Il y a quelques années, les présidents Denis Sassou N'Guesso du Congo, et Hifikepunye Pohamba, de la Namibie, ont décidé de transformer ce centre en un institut de formation des élites. L'établissement forme, de nos jours, des jeunes ressortissants de ces deux pays dans divers métiers tels que le bâtiment, la mécanique, l'électricité, la maçonnerie, l'agriculture, la coiffure, la couture, la boulangerie...