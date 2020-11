Congo-Brazzaville: Projet vert - Plus de cinq cents arbres plantés pendant la journée nationale de l'arbre

Le Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a, dans le cadre du projet vert, procédé le 6 novembre au planting de quelque cinq cent quatre vingts arbres sur les boulevards Moe-Kaat-Matou et Linguissi-Tchicaya, dans le premier arrondissement Emery-Patrice-Lumumba.

La 34e édition de la journée nationale de l'arbre a laissé ses marques dans la ville océane. Célébrée sur le thème « Continuons à planter pour lutter contre les érosions et les glissements de terrains », cette journée a permis au Conseil départemental de raviver son projet visant à boiser la ville.

Développer la place de la nature en ville, c'est l'objectif ambitieux du projet vert que le Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a mis en place. En effet, le conseil privilégie une végétalisation simple, pérenne et adaptée à chaque situation, du point de vue du développement durable. Lors de la journée nationale de l'arbre, deux espèces d'arbres ont été choisies pour la circonstance, notamment le Sébestier et le Largestroemia

À travers ce projet, de nombreux arbres et structures vont être installés un peu partout en ville. En plus de leur attrait, ces nouvelles installations végétales ont de nombreux avantages écologiques. Il développe la biodiversité, répond non seulement au besoin d'espaces verts des habitants mais également participe au rafraîchissement de la ville en limitant l'effet de chaleur urbain et lutte contre le changement climatique. Notons que depuis quelques années, la ville océane s'efforce à planter un grand nombre d'arbres d'espèces variées. Avec le projet vert, les habitants de cette ville s'apprêtent à vivre des transformations profondes.