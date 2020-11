Congo-Brazzaville: Fecohand - Le conseil fédéral apprécie la gouvernance du bureau exécutif

Au cours du conseil fédéral de la Fédération congolaise de handball (Fecohand), le 7 novembre, les participants ont fait l'état des lieux de la gestion de cette discipline pour le compte de l'olympiade 2016-2020 avant de baliser le chemin de la prochaine assemblée générale élective.

Les conseillers, venus de plusieurs localités de la République du Congo, ont passé au peigne fin, le 7 novembre dernier, toutes les questions liées à la pratique et la gestion du handball congolais durant les quatre dernières années. Il s'agit, entre autres, de l'examen et l'adoption des rapports d'activité (2017, 2018, 2019 et 2020), des projets de budgets des années précitées. De même, ils ont acté la suspension de l'ancien secrétaire général, la démission du premier vice-président et approuvé la nomination des nouveaux membres. Ces dirigeants des clubs ont également pris acte de la dérogation du ministère des Sports qui fixe la date de l'assemblée générale élective au 19 décembre prochain. Les participants à cette réunion majeure ont par la même occasion validé le bilan du bureau sortant.

Selon les conseillers fédéraux, la responsabilité de « la bonne gestion» du comité exécutif a conduit au bon port le mécanisme de la gestion de la Fecohand. « En définitive, par rapport à tout ce qui précède, le mandat qui s'achève a été celui de la responsabilité et de la gestion. Eu égard à cela, nous commissaires aux comptes avons constaté leur parfaite exactitude de la sincérité de ce qu'ils ont présenté », indique le rapport du commissariat aux comptes.

L'actuel président de la fédération, Jean Claude Ibovi, a justifié les actions du bureau dont il a la charge. Ce dernier a, en effet, rappelé que le handball continue de subir les bouleversements causés par le coronavirus. Il a par ailleurs signalé que le bureau exécutif de la Fecohand à réaliser l'essentiel de son programme quadriennal.

« Vu la date du conseil inaugural et la période à laquelle est survenue la pandémie de coronavirus, nous pouvons dire que nous n'avons travaillé que pendant deux ans. Au cours de cette période, nous avons organisé et participé à plusieurs compétitions internationales tant pour les clubs que pour les équipes nationales. Nous pouvons citer la Coupe Edith-Lucie- Bongo à Luanda, la Coupe Denis-Sassou- N'Guesso, les championnats nationaux et autres. Nous avons relancé le handball des jeunes », a expliqué Jean Claude Ibovi.

Notons que cette cérémonie a été supervisée par le directeur général des Sports, Jean Claude Bindelé, en compagnie du premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais, André Blaise Bolle et de l'ancien ministre des Sports Claude-Emmanuel Eta Onka.