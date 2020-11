Maroc: Le discours de la Marche Verte souligne l'"incontestable marocanité" du Sahara (analyste rwandais)

Kigali — Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la nation à l'occasion du 45e anniversaire de la glorieuse Marche Verte souligne l'"incontestable marocanité" du Sahara, a affirmé l'analyste et directeur du Centre rwandais des priorités politiques et économiques (CPPE), Alexis Nkurunziza.

"Le discours de la Marche Verte souligne, clairement et logiquement, le caractère incontestable de la marocanité du Sahara qui tient à une juste cause et à une légitimité reconnue par la majorité des pays du globe", a confié à la MAP l'analyste rwandais.

Le Souverain a démontré que 85% des États membres des Nations Unies, tout comme les dernières résolutions onusiennes, favorisent la pertinence de la position marocaine qui s'inscrit dans une logique raisonnée et réaliste, a-t-il enchainé, notant que l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc a, depuis toujours, été qualifiée de sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité et la majorité de la communauté internationale.

Dans son analyse du discours royal, M. Nkurunzia a relevé que SM le Roi Mohammed VI a saisi cette occasion pour exprimer la ferme détermination du Royaume de faire de ses provinces du Sud un levier pour l'intégration économique continentale et une passerelle entre le Maroc et sa profondeur africaine.

"Le développement d'une véritable économie maritime, comme annoncé dans le discours royal, permettra indubitablement à hausser les échanges commerciaux entre le Maroc et ses partenaires africains et à favoriser un développement stable et prospère dans la région. Cela ne peut que contribuer à renforcer la coopération sud-sud et à accélérer l'intégration du continent africain", a-t-il soutenu.

Par ailleurs, l'analyste a mis l'accent sur la grande portée symbolique que représente la Marche Verte pour l'ensemble des Marocains, relevant que l'esprit de cet évènement historique incarne les valeurs de la fidélité, l'engagement et la détermination.

Comme l'a souligné le Souverain, la Marche Verte matérialise également une mobilisation nationale et une dynamique dont l'esprit se renouvelle à travers l'action menée pour consolider la Marocanité du Sahara sur la scène internationale, a-t-il ajouté.