Afrique: Inclusion financière - 10ème étape de "Africa Fintech Tour", 11 et 12 novembre à Casablanca

Casablanca — La 10ème étape du Forum "Africa Fintech Tour" dans sa 4ème édition se déroulera les 11 et 12 novembre à Casablanca et accueillera un panel d'éminents intervenants marocains et africains autour de la thématique de l'inclusion financière.

Co-organisé en partenariat avec l'opérateur télécom inwi, "Casa Fintech Tour" se tiendra sous le thème "Construire ensemble l'infrastructure de la finance inclusive", avec pour objectif d'initier la construction de Hub Fintech locaux et le développement d'écosystèmes performants et durable autour de cette industrie dans toute l'Afrique, indique un communiqué d'Africa Fintech Forum.

"Qu'il s'agisse des plateformes de financement participatif, de solutions de micro-assurance, de mobile money, ou d'autres innovations inclusives, cette rencontre permettra de décrypter en profondeur les enjeux de l'inclusion financière et les axes de développement au Maroc et en Afrique", a fait savoir Alex Sea, Président d'Africa Fintech Forum.

"A travers sa filiale de mobile money +inwi money+, inwi contribue, de façon significative, à l'inclusion financière du pays, en dynamisant les usages transactionnels au travers d'une palette de services diversifiés, innovants et accessibles au plus grand nombre", a souligné, de son côté, Nicolas Levi, CEO de inwi money .

Selon le communiqué, "Casa Fintech Tour" est la 10ème étape d'une caravane qui a démarré à Abidjan en septembre 2020 et devrait sillonner au total pas moins de 24 pays d'Afrique francophone, ajoutant que le partenaire de l'étape Casablanca, inwi, est le premier opérateur Télécom à lancer une filiale de mobile money au Maroc, et qu'il anime un écosystème créatif et innovant, notamment dans le domaine précis de la fintech.

"Casa Fintech Tour" permettra d'accueillir, au sein de la capitale économique, les principaux acteurs publics et privés dans le domaine des technologies financières, ainsi que plusieurs pionniers et leaders mondiaux de la Fintech. Ces éminents panélistes délivreront tour à tour des formations, du coaching, du mentoring pour le compte des banques, des télécoms, des assurances, des incubateurs, des fintechs, des régulateurs, des investisseurs...etc, a précisé la même source.

Africa Fintech Forum est une organisation à but non lucratif. Elle fait, depuis 2016, la promotion de la finance digitale en sa qualité d'axe réel de développement de l'action publique, mais aussi de soutien aux acteurs économiques, en plus d'être un instrument de la vie quotidienne pour les populations.

Depuis trois éditions, Africa Fintech Forum a parcouru 24 pays, accompagné l'initiation de 6 associations pays et suscité la création de plus de 10 fintechs.