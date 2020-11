Algérie: Ghardaïa/Covid-19 - Réactivation du dispositif de veille et d'alerte sanitaire

Ghardaia — Un dispositif de veille sanitaire et d'alerte du Covid-19 vient d'être réactivé et renforcé à titre préventif dans les différentes localités de la wilaya de Ghardaïa, a affirmé lundi le wali, Boualem Amrani.

Ce dispositif de veille "actif" et de vigilance, auquel sont associés l'ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre le coronavirus, en particulier les membres de la société civile et les comités de quartiers, a été renforcé par la participation des spécialistes médicaux et autres compétences, a précisé le wali à l'APS.

L'évolution de la situation épidémiologique dans la région est en grande partie liée à la mobilité des personnes et au non-respect des mesures de prévention préconisées par le comité scientifique sanitaire national, a expliqué M.Amrani.

Il a dans ce sens appelé les citoyens à respecter le protocole mis en place pour endiguer la propagation de la Covid-19, notamment les mesures d'hygiène élémentaires, telles que le fait de se nettoyer les mains, d'utiliser les masques buccaux de protection ainsi que la distanciation sociale et d'éviter les rassemblements dans les espaces publics et promiscuité.

Le wali de Ghardaïa a plaidé en faveur d'une plus grande implication de l'ensemble des citoyens et des acteurs concernés et la mobilisation des moyens à même de faciliter la gestion optimale des risques liés au coronavirus, notamment dans les structures sanitaires (hôpitaux, cabinets médicaux et autres).

Dans le cadre de mesures préventives, de larges opérations de désinfection des lieux publics ont été lancées dans la nuit de dimanche à lundi à Ghardaïa par la cellule de crise de la wilaya pour lutter contre la propagation du coronavirus, a-t-on constaté.

Cette action de désinfection touchera l'ensemble des localités de la wilaya.

L'opération de désinfection est appuyée par des campagnes de sensibilisation sur le terrain menées par des Imams et autres notables, pour inciter la population à se conformer aux mesures de confinement et aux consignes d'hygiène.

Des initiatives de contrôle et de sensibilisation seront prises au quotidien par les services de sécurité, les agents de contrôle du commerce et d'hygiène afin de protéger la santé et la sécurité des citoyens, ont indiqué les services de la wilaya.