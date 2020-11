Soudan: Kabbashi préside la réunion du Haut Comité d'accueil des leaders de paix

Khartoum — Le Membre du Conseil de la Souveraineté de Transition, lieutenant général Shams-Eddin Kabbashi, a présidé lundi au Palais Républicain la réunion du haut comité pour recevoir les parties du processus de paix qui ont signé l'accord de la paix de Juba , en présence du Ministre de la Défense, major général (retraité)) Yassin Ibrahim, le Ministre de la Santé, Dr Osama Abdul Rahim, les chefs des comités d'accueil et des représentants des parties de paix et des Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement.

Dans une déclaration à la presse, le membre du Conseil Central des Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement et porte-parole des comités d'accueil, professeur Yousif Mohamed Zain, a dit que la réunion a approuvé les visions des différents comités dans leur forme finale et le programme de célébration pour recevoir les leaders de la paix.

Le professeur Zain a indiqué que la réunion a écouté un rapport détaillé du Ministre de la Santé, Dr Usama Ahmed Abdul-Rahim, sur la situation sanitaire dans le pays et la nécessité de prendre les précautions nécessaires pour faire face à la pandémie de Corona, chose qui a abouti à une décision que les citoyens de chaque Etat doivent célébrer dans leur propre Etat l'arrivée des leaders de la paix en conjonction avec les célébrations de l'Etat de Khartoum.

Il a évoqué le nationalisme de ces célébrations qui marque la réalisation de l'un des slogans de la Glorieuse Révolution de Décembre, qui est la paix à laquelle tout le monde aspire pour assurer la sécurité, la paix, la prospérité et la stabilité.

Il a exprimé ses remerciements et son appréciation à tous les pays, aux organisations internationales et régionales et à ceux qui ont contribué à l'instauration de la paix au Soudan.