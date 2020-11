Gabon: L'Emissaire de Faustin Touadera chez Ali Bongo

Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu ce lundi 9 novembre 2020, au Palais Présidentiel avec le Ministre des Affaires Etrangères et des Centrafricains de l'étranger, S.E. Sylvie Baipo Temon, Emissaire de S.E le Pr. Faustin Archange Touadera, Président de la République Centrafricaine et porteur d'un message au Chef de l'Etat gabonais.

Les relations de coopération bilatérale et multisectorielle concernant l'axe Libreville-Bangui, les sujets d'intérêt commun et les questions de paix et de sécurité dans la sous-région Afrique Centrale ont été évoqués au cours de l'entretien accordé par le Président Ali Bongo Ondimba à l'Emissaire de ce pays ami.

Le Président de la République Gabonaise et son hôte ont également abordé la question relative à la tenue prochaine du 18ème Sommet de la CEEAC qui se déroulera à Libreville fin novembre en présentiel et auquel prendront part les Chefs d'Etat et de gouvernement de notre communauté économique et régionale.

Le Ministre centrafricain des Affaires Etrangères s'est dit honoré de l'accueil qui lui a été réservé lors de son séjour en terre gabonaise et a salué la parfaite convergence de vue entre nos deux pays.

Rappelons que la visite du Chef de la diplomatie centrafricaine intervient après celle du Président Faustin Archange Touadera à Libreville en juin 2019 à l'occasion de la commémoration du dixième anniversaire de la disparition du Président Omar Bongo Ondimba.