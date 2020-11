Gabon: Rentrée scolaire - La déclaration de la Conasyed

document

Le samedi 7 novembre dernier, à l'occasion de la rentrée scolaire 2020-2021 fixée pour le lundi 09 novembre 2020, la CONASYSED, comme il est de coutume ne saurait rester muette. Elle se prononce sur les conditions de cette rentrée à travers la présente déclaration qui marque également sa reprise officielle des activités syndicales.

Mesdames, messieurs, Chers Enseignants, chers camarades !

La rentrée scolaire 2020-2021 présente un caractère particulier, car elle intervient en pleine pandémie de COVID-19. La CONASYSED constate qu'elle n'a malheureusement pas été suffisamment préparée par le gouvernement. Elle note en effet plusieurs manquements au nombre desquels :

1- Sur le plan sanitaire, à ce jour l'absence des mesures barrières dans plusieurs établissements scolaires primaires et secondaires notamment, la non désinfection, l'absence des points d'eau, des cubitainers, du savon, des gels hydro alcooliques, des thermo flashs, pour ne citer que celles-là ;

2- Sur le plan pédagogique et professionnel, la non livraison des nouvelles structures d'accueil initialement annoncées par le gouvernement, la non publication de la décision des mouvements du personnel.

A deux jours de la reprise des cours annoncée par le gouvernement, il est impossible à ces agents de rejoindre à temps leurs postes d'affectation. Cela est d'autant plus vrai que l'Etat a démissionné de ses missions régaliennes dont celle de prendre en charge le transport de tous les agents publics affectés ou mutés.

La CONASYSED souligne également et ce, avec regret, le retard accusé par le gouvernement dans la nomination des chefs d'établissements du primaire, du secondaire et bien d'autres responsables administratifs. En outre, elle rappelle que toutes les nominations du 30 septembre 2019 sont frappées par le sceau de l'illégalité car elles n'ont jamais fait l'objet d'un décret pris en conseil des ministres conformément à l'article 20 de la constitution d'une part et de l'article 63 de la loi 8/91 portant statut général des fonctionnaires d'autre-part.

Elle dénonce :

L'absence d'un chronogramme clair fixant le concours interne de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) et des concours interne et externe d'entrée à l'école normale des instituteurs ;

Le non-paiement des rappels solde ;

La non régularisation des situations administratives des enseignants (recrutement, intégration, titularisation, avancement automatique, reclassement après stage).

La régularisation des situations administratives doit également prendre en compte les recrutements directs de l'enseignement public et des enseignements privés confessionnels ;

L'absence des négociations entre la tutelle et la CONASYSED, malgré le dépôt du cahier de charges par la CONASYSED le 03 février 2020 ;

L'absence des travaux du dialogue social en dépit de la prise de l'arrêté n°000032/MENFC de mars 2020 instituant la commission ministérielle chargée du dialogue social au sein du Ministère de l'Education Nationale, chargé de la Formation Civique, et des courriers de relance adressés les 12 et 19 octobre 2020 respectivement au Ministre de l'Education Nationale et au Premier Ministre ;

La non orientation jusqu'à ce jour des élèves des classes de 3e de passage en classe de seconde ;

La systématisation du double flux pourtant rejeté par la CONASYSED car confortant le gouvernement dans sa volonté de ne pas construire les établissements scolaires en nombre suffisant ;

La transformation des écoles primaires en établissements secondaires ;

L'orientation en violation des vœux des parents des élèves admis en classe de 6e, dans les établissements privés, obligeant ainsi les parents à débourser de l'argent pour s'acquitter des frais d'inscription et d'écolage en lieu et place de l'État ;

Le refus par la tutelle de l'enseignement pratique de l'EPS dans les établissements ;

Le non affichage des listes des élèves par classe dans les établissements ;

L'exclusion de deux collègues enseignants du lycée national Léon MBA au motif qu'ils auraient critiqué la gestion du ministre sur la toile.

Au regard des manquements constatés, énumérés ci-dessus notamment la non livraison des nouvelles salles de classe, le retard des nominations des chefs d'établissement et autres administratifs conformément aux textes en vigueur, la non publication des résultats de la commission des mouvements du personnel et le non affichage des listes des élèves par classe dans les établissements, la CONASYSED a proposé, en date du 06 novembre 2020, au Ministre en charge de l'Education Nationale de reporter la rentrée des classes de deux à trois semaines. Mais celui-ci s'y est fermement opposé. Néanmoins, elle réitère sa demande de report de la rentrée, le temps de tout apprêter pour amorcer une rentrée sereine.

Elle souhaite malgré tout que cette année particulière se déroule sereinement, sans heurts, mais elle exige du gouvernement des solutions concrètes sur les points ci-après :

L'organisation des concours par la publication d'un calendrier officiel fixant l'organisation des concours d'entrée à l'ENI et à l'ENS conformément à l'annonce faite par le Ministre de L'Education Nationale lors de la réunion avec les partenaires sociaux le 24 octobre 2020 ;.

La régularisation de toutes les situations administratives sans exclusive ;

Le paiement des rappels solde ;

Le paiement des vacations du Baccalauréat et des examens de l'enseignement technique et professionnel session 2020 ;

L'octroi d'une prime COVID-19 si les effectifs par classe sont maintenus à 60 élèves, car les établissements constituent des foyers de contamination et de propagation du Coronavirus ;

L'ouverture des négociations Gouvernement/CONASYSED sur la base du cahier de charges de la CONASYSED déposée le 03 février 2020 ;

La réhabilitation des collègues enseignants du lycée national Léon MBA ;

La libéralisation de la vente des tenues scolaires ;

La restauration de l'enseignement pratique de l'EPS. Compte tenu de la covid-19, seules les disciplines individuelles ci-après : les courses, les lancers seront retenus en cours pratiques.

Mesdames et messieurs, chers camarades, chers collègues, depuis bientôt six ans, nous nous sommes résignés à accepter la misère qui nous est imposée par le gouvernement. Il a bloqué l'augmentation de nos revenus en refusant de payer nos rappels, de régulariser nos situations administratives.

La CONASYSED vous invite à la vigilance et à la mobilisation. C'est pourquoi, Elle nous donne rendez-vous et nous invite à nous mobiliser pour l'Assemblée Générale qu'elle organisera le 05 DÉCEMBRE 2020 afin de faire le bilan de l'action gouvernementale sur nos préoccupations et déterminer la conduite à tenir.

Je vous remercie.

Pour la CONASYSED,

Le Délégué Général

Louis Patrick MOMBO