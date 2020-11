Maroc: Grâce à la vision royale, le Maroc a fait du Sahara un modèle de développement (Universitaire US)

New York — Grâce à la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a fait du Sahara un véritable modèle de développement et d'intégration, a estimé l'universitaire et vice-président aux Affaires mondiales de l'université américaine de la Nouvelle Angleterre (UNE), Anouar Majid.

"Depuis 45 ans, soit depuis la récupération en 1975 de ses provinces du Sud, le Maroc n'a eu de cesse d'investir dans son Sahara, faisant du processus d'intégration de cette région à la mère patrie un modèle unique au monde en terme de développement socio-économique", a déclaré M. Majid à la MAP, en réaction au discours Royal prononcé à l'occasion du 45è anniversaire de la Marche Verte.

"La décision de transformer les provinces du Sud du Maroc en un hub maritime majeur avec la construction du port Dakhla Atlantique, qui sera similaire à celui de Tanger-Med, constitue un véritable coup de génie", a en outre estimé l'expert maroco-américain.

Et de relever à cet égard que la récupération du Sahara a été "le catalyseur d'une stratégie nationale de gouvernance et de développement économique autonomes", soulignant que la détermination de Sa Majesté le Roi à promouvoir les ressources maritimes de la région, que ce soit dans le domaine de la pêche ou dans le secteur dynamique des transports, "ne peut que donner à la région du Sahara un énorme élan et la transformer - à l'instar de la ville et la région de Tanger - en l'un des principaux pôles économiques du pays".