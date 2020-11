Maroc: Parution d'un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales

Rabat — Un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, consacré au discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 67è anniversaire de la révolution du Roi et du peuple et proposant un zoom sur les aides humanitaires pour le peuple libanais, ainsi qu'un focus sur les écoles de formation d'officiers.

Dans l'éditorial de cette 399è numéro, la revue revient sur la participation des FAR, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu L'assiste, aux côtés des autorités civiles, à l'effort national de lutte contre la pandémie de Covid-19.

"Habituées à intervenir sur plusieurs fronts simultanément, les FAR ont été mises à contribution dans d'autres opérations, non moins importantes, notamment : L'assistance sanitaire de la population de Beyrouth, la lutte contre l'immigration irrégulière et le trafic de drogue, la lutte contre les incendies de forêts, pour ne citer que ces quelques événements qui retracent les faits saillants de cet été", lit-on dans l'éditorial de cette édition.

Par ailleurs, la revue consacre la rubrique "évènement" au discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressé le 20 août à la Nation à l'occasion du 67-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Dans la rubrique "la vie dans l'Armée", la revue s'intéresse à la visite du Général d'Armée François Lecointre, Chef d'Etat-Major des Armées (CEMA) de la République Française, relevant que Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR, a reçu, le 10 septembre 2020, le CEMA français, en visite au Maroc du 10 au 11 septembre 2020.

Ainsi, l'entretien de l'Inspecteur Général des FAR et le CEMA de la France, la séance de travail coprésidée par les deux responsables, la Décoration du CEMA français, sa visite aux Ecoles de formation d'Officiers, et les exposés sur la coopération et la contribution des FAR dans la lutte contre les menaces transfrontalières, ont été mises en exergue par la publication.

Dans la même rubrique, l'accent est mis sur l'entretien avec M. Mark Esper, secrétaire américain à la Défense, la 25ème commission militaire mixte maroco-britannique tenue les 21 et 22 septembre 2020 à Rabat outre l'exercice naval combiné « Passex », qui s'inscrit dans le cadre de la Coopération maroco-américaine.

Par ailleurs, le "Zoom" de ce numéro est consacré au déploiement d'un hôpital médico-chirurgical de campagne à Beyrouth.

"Devant l'ampleur des dégâts enregistrés (190 morts et 6500 blessés jusqu'au 20 septembre 2020), suite aux événements tragiques qu'a connus la République libanaise, le 4 août 2020, dus à l'explosion de milliers de tonnes de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a ordonné l'envoi d'une aide médicale et humanitaire d'urgence à la République libanaise", écrit la Revue, notant qu'il s'agit d'une aide qui s'est traduite, dès le 10 août 2020, par la mise en place d'un hôpital médico-chirurgical de campagne multidisciplinaire (5ème HMCC) à Beyrouth, en vue d'apporter une assistance médico-sociale urgente à sa population traumatisée par le choc de cette explosion. Une action qui marque la solidarité de Sa Majesté le Roi et du Royaume du Maroc avec le peuple libanais".

De même, la rubrique "Focus" est réservée à la rentrée 2020-2021 aux Ecoles de formation d'Officiers, notamment à l'Académie Royale Militaire, à l'Ecole Royale de l'Air et à l'Ecole Royale Navale, qui ont opté pour une formation en présentiel, en présentant l'ensemble des mesures pédagogiques et anti-Covid-19 prises pour que la rentrée académique 2020-2021 se déroule dans des conditions de sécurité optimum face à cette crise sanitaire.

Le "Journal des Contingents" s'intéresse quant lui aux activités des contingents des FAR, déployés dans les opérations de maintien de la paix, qui continuent leurs missions pour consolider la paix et protéger les populations aussi bien en RDC qu'en RCA et mènent avec dévouement des actions opérationnelles et humanitaires de proximité, en dépit de la persistance du nouveau Coronavirus.

Le reportage de cette édition se penche sur le rôle primordial des FAR dans la lutte contre les incendies de forêts qu'a connus le Royaume durant l'été 2020 et qui ont ravagé des milliers d'hectares et détruit de larges parties du tissu forestier nationale, en mettant en action les avions bombardier d'eau de type Canadair CL-415. Ces avions légendaires, détenus seulement par huit pays dont le Maroc, sont très réputés pour leur excellente efficacité dans l'extinction des feux de forêts.

Côté recherche & développement, la présente édition braque les projecteurs sur l'ingénierie des systèmes servant les projets de la recherche et développement qui présentent des solutions pertinentes, permettant de répondre à des besoins spécifiques contraignant l'accomplissement efficient des différentes missions assignées aux FAR et ce dans le cadre de la promotion de la Recherche et Développement (RDC) au sein des FAR.

La rubrique "nostalgie" revient sur le témoignage d'un ancien vétéran de la seconde guerre mondiale, le défunt Adjudant Ali Nadi (Alias Ali ou Moha).

Côté sport, le magazine s'intéresse notamment à la préparation, déroulant dans le respect strict des mesures de prévention contre la pandémie, des cavaliers militaires de l'Ecole Royale de Cavalerie à un retour à la compétition.