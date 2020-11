Maroc: African Banking Awards 2020 - Société Générale Maroc remporte 3 prix

Casablanca — Société Générale Maroc a annoncé, lundi, avoir été primée 3 fois par le support de référence internationale "EMEA Finance Magazine", lors de l'édition 2020 des African Banking Awards.

Ainsi, Société Générale Maroc a remporté le prix de la "Meilleure banque étrangère", de la "Meilleure banque d'investissement au Maroc" et de "Best CEO of the year" pour M. Ahmed El Yacoubi - Prix panafricain, indique la banque dans un communiqué, ajoutant que cette triple consécration récompense la résilience mais aussi le dynamisme et la capacité d'aller de l'avant de Société Générale Maroc.

En s'appuyant sur une stratégie de croissance rentable, responsable et pérenne, la banque capitalise sur ses fondamentaux et valorise ses métiers d'expertise historiques tout en affichant sa dynamique d'ouverture vers de nouvelles activités et de nouveaux modèles relationnels.

Elle conforte ainsi sa position de partenaire bancaire solide, fiable et innovant, traduisant une nouvelle fois sa volonté de placer ses clients au cœur de ses préoccupations, souligne le communiqué.

"Ces récompenses illustrent aussi, sans aucun doute, l'élan d'un collectif fort, solidaire et mobilisé au service de la clientèle. C'est ce qui fait notre force... et nos succès !", s'est félicité le Président du Directoire de Société Générale Maroc, Ahmed El Yacoubi, faisant part de sa fierté pour avoir remporté les prix "Meilleure banque étrangère » et "Meilleure banque d'investissement" qui "valorisent nos expertises et notre positionnement de banque engagée au service de l'économie marocaine".

"Je suis d'autant plus honoré du prix Best CEO Afrique que cette récompense panafricaine consacre notre pays et notre groupe à l'échelle du continent africain", a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'éditeur et CEO du magazine EMEA Finance, Christopher Moore, a fait savoir que Société Générale Maroc est toujours à l'avant-garde du paysage financier marocain, même après plus de cent ans d'activité dans le pays.

Banque universelle, elle fournit des services financiers à plus d'un million de clients dans ses 440 agences et à travers ses 13 filiales spécialisées, a-t-il précisé, notant que la banque, partie intégrante du paysage des entreprises marocaines, s'est aussi révélée par sa réponse multiforme apportée face à la pandémie du Covid-19, en jouant notamment un rôle de premier plan dans les programmes de garanties de prêts pour les TPE, PME et grandes entreprises.

Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards internationaux de son principal actionnaire Société Générale. Elle est le 1er groupe financier privé du pays, ayant un actionnaire de référence internationale.

Société Générale Maroc compte 420 agences dont 8 agences Banque Privée, 3.200 collaborateurs (banque) et 4.000 collaborateurs pour le groupe.

Elle met au service de sa clientèle des lignes métiers et des synergies Groupe à l'échelle mondiale ainsi que des filiales spécialisées, acteurs de référence dans leurs secteurs d'activité respectifs, dont les principales sont, Sogelease-Financement par crédit-bail, Eqdom- Crédit à la consommation, Ald Automotive- Location longue durée et gestion de flotte de véhicules et Sogécapital Bourse- Intermédiation en bourse.

Il s'agit également de Sogécapital Gestion- Gestion de l'épargne collective, La Marocaine Vie- Compagnie d'assurance-vie, Société Générale Banque Offshore- Activité Banque Offshore et Foncimmo- Gestion des actifs immobiliers du Groupe.

Société Générale Maroc est également un acteur engagé en matière de RSE et met en place des programmes actifs dans ce domaine notamment à travers sa Fondation et ses partenaires associatifs. La responsabilité d'entreprise dans toutes ses dimensions - économique, sociale, sociétale et environnementale - fait partie intégrante de sa façon d'exercer son métier de banquier au quotidien.