Burkina Faso: Soleil d'avenir brille sur la Bougouriba

Le Soleil d'avenir d'Abdoulaye Soma, candidat à la présidentielle du 22 novembre 2020, a foulé le sol de Diébougou à la conquête de l'électorat, le samedi 7 novembre 2020 dans les environs de 18h30. Objectif : sensibiliser et acquérir des militants pour une victoire au soir du 22 novembre 2020.

Accueilli par des jeunes dévoués et militants de son parti au carrefour du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Diébougou, Abdoulaye Soma a entrepris la marche vers son électorat dans les environs de 18h30. Ayant opté pour une campagne de proximité, le candidat de Soleil d'Avenir a sillonné les artères de certains secteurs, les cabarets, les bars et les regroupements des jeunes (hommes et femmes), échangé avec des marchands ambulants et expliqué aux militants son programme présidentiel.

Outre les autres points de son programme, le secteur de l'éducation, une des priorités, a suscité l'attention de ses adeptes. « Si je suis élu président du Burkina Faso au soir du 22 novembre 2020, je donnerai des bourses aux écoliers (1000 F par mois au cours préparatoire première année) et cela de façon croissante jusqu'au cours moyen deuxième année .De la sixième à la terminale, les élèves commenceront leur cursus avec 7000 F CFA comme bourse et chaque année une somme de 1000 F CFA sera ajoutée. A l'université, la bourse sera de 20 000 F CFA avec une augmentation de 5 000 F CFA chaque année validée», a-t- il dit à ses militants. Pour le candidat, ces sommes vont aider les parents à mieux s'occuper des enfants et à réduire les déperditions scolaires .Le secteur informel n'est pas oublié dans son programme.

Près d'une heure de marche à sillonner les artères de la ville a permis au président de Soleil d'avenir d'être confiant quant à sa victoire au soir du 22 novembre 2020. C'est après un échange avec son directeur provincial de campagne qu'Abdoulaye Soma a pris la direction de Gaoua dans les environs de 20heures.