Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - Monique Kam dans les marchés et la zone non lotie de Sarfalao

La candidate du Mouvement pour la renaissance du Burkina (MRB) a mené hier dimanche une grande offensive en direction de l'électorat bobolais dans la perspective de la présidentielle de novembre prochain.

Des marchés et surtout la zone non lotie de Sarfalao ont en effet reçu la visite de Monique Yéli Kam qui a adressé, à chaque étape, des messages en lien avec les préoccupations réelles de ses interlocuteurs.

En se rendant ce dimanche matin au marché central de Bobo et au marché des fruitsdu secteur 9, la candidate du MRB, Monique Yéli Kam, avait déjà identifié son public-cible : les femmes en l'occurrence qui sont souvent considérées comme des laissées-pour-compte au regard des nombreuses difficultés auxquelles elles sont régulièrement confrontées dans nos sociétés.

C'est donc en toute logique que la visiteuse du jour, en course pour le palais de Kosyam, recevra un accueil des plus chaleureux dans ces marchés où les occupants et principalement les femmes ne voulaient visiblement pas se laissera conter l'évènement.

Heureuses qu'elles fussent de rencontrer sur leur chemin en cette période de campagne électorale une interlocutrice jugée plus sensible et mieux imprégnée de leurs réalités quotidiennes et capable d'y apporter les solutions idoines.

Elles n'avaient pas tort quand on sait que le message livré par la candidate du MRB était en parfaite harmonie avec les préoccupations du moment de ces marchandes.

Donner à la femme la place qui lui revient dans la société et surtout créer les conditions de son plein épanouissement, notamment dans le domaine des activités rémunératrices des femmes, ont constitué l'essentiel du discours de Monique Yeli Kam.

De ces marchés où elle a été religieusement écoutée et applaudi, Monique Kam partira non sans avoir allumé la flamme de l'espoir d'une vie meilleure pour les femmes du Burkina si elle venait à être élue au soir du 22 novembre.

Puis la caravane du MRB va cette fois se diriger dans la zone non lotie de Sarfalao. Ici, le sujet de discussion avec les habitants sera tout naturellement les lotissements. « Je suis venue à la rencontre de mon peuple pour écouter ses préoccupations.

Mon peuple est préoccupé par les problèmes de parcelle. L'accaparement des terres est une triste réalité au Burkina Faso », a déclaré la candidate devant une foule de militants acquis à sa cause.

Abordant avec une parfaite aisance la question du logement à Sya, Monique Kam ne faisait que confirmer ses profonds liens avec cette ville de Bobo-Dioulasso qui l'a vu naître et grandir.

C'est assurément une candidate fortement imprégnée des réalités de sa ville natale qui est allée à la rencontre de ses électeurs avec le ferme espoir d'apporter des réponses claires et précises à ces nombreuses difficultés qui les assaillent en matière de logement.

Dans les marchés comme à Sarfalao, la candidate du MRB semble avoir convaincu. Elle qui a su trouver les mots justes pour d'abord s'attirer la sympathie des femmes des marchés et des habitants de la zone non lotie avant de les convaincre de sa détermination à construire un Burkina nouveau débarrassé de la corruption et de l'injustice.