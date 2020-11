Congo-Brazzaville: Université Denis Sassou-N'Guesso - Le comité de pilotage prépare le lancement du premier module

Le coordonnateur du comité de pilotage de l'université Denis Sassou-N'Guesso de Kintélé, Théophile Obenga, a présenté le 9 novembre au président du Sénat, Pierre Ngolo, les dossiers liés au lancement du premier module de cet établissement d'enseignement supérieur.

« On va lancer l'université très bientôt mais on le fera module par module », a déclaré Théophile Obenga. Mais, auparavant, a-t-il ajouté, il faut des textes administratifs, réglementaires du personnel, des étudiants et autres. « Et ce sont ces textes que je suis venu présenter au président du Sénat », a expliqué le coordonnateur du projet.

Selon lui, il ne sera pas possible de tout faire à la fois. On va créer d'abord des instituts, puis la faculté des sciences avec chimie-physique, biologie moléculaire et ensuite les mathématiques. Il y aura un institut des sciences géographiques et un autre pour l'architecture, l'urbanisme, les travaux publics, le génie civil pour des cadres moyens et supérieurs.

Les autres aspects abordés au cours de cette rencontre ont concerné le budget, l'organigramme et toutes les autres questions liées au fonctionnement d'un établissement d'enseignement supérieur.

Pour cela, il faut des efforts nationaux conjugués, a signifié Théophile Obenga qui a par ailleurs rappelé qu'en créant le lycée de Mbounda à Dolisie, les différents lycées d'excellence, puis l'université, le chef de l'Etat a lancé le pays dans la modernité et marqué la rupture avec l'enseignement traditionnel.