Congo-Kinshasa: Enseignement supérieur - ISTM/Kananga met sur le marché de l'emploi plus de deux cents diplômés

Deux cent soixante-seize lauréats ont reçu leurs titres académiques (graduat et licence) au cours de la cérémonie de collation de grade organisée, le 7 novembre, à l'Institut supérieur des techniques médicales (ISTM)/Kananga dans la province du Kasaï central.

Le décor a été bien planté dans la cour de l'établissement d'enseignement médical pour marquer d'une pierre blanche la double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2019-2020 à l'ISTM-Kananga. Sur six cent quatre-vingts finalistes, deux cent soixante-seize soit 40% pour la quinzième promotion de graduat et sixième promotion de licence ont été à l'honneur. Ils ont reçu leurs diplômes sous les ovations de l'assistance composée en grande partie des membres de familles.

Dans son discours bilan, le directeur général du comité de gestion de cette institution, Pr Mukandu Basua Babintu Leyka a eu des mots justes pour remercier tous ceux qui ont contribué, d'une manière ou d'une autre, à la réussite de cette année académique et au bon fonctionnement de l'ISTM/Kananga. «C'est ici l'occasion de saluer les efforts consentis par les autorités publiques qui ont créé l'ISTM-Kananga afin d'offrir un cadre de formation universitaire fiable et viable à nos jeunes. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude », a-t-il déclaré. Et de rappeler que l'ISTM/Kananga auparavant extension de l'ISTM-Kinshasa en 2002 est devenu autonome en 2005.

« L'ISTM-Kananga est aujourd'hui une des Institutions d'enseignement supérieur et universitaire qui offre un enseignement de qualité à la jeunesse de notre pays en général et à celle de la province du Kasaï central en particulier », a fait savoir le Pr Mukandu. Il a, par ailleurs, exprimé sa gratitude aux autorités politico-administratives de la province du Kasaï central dont la présence à cette cérémonie est un réconfort moral et une marque d'attachement à la formation de la jeunesse de cette province ; aux différentes institutions médicales qui ont accueilli ces lauréats pour passer leur stage, à tous les corps académiques, scientifique et administratif de l'ISTM-Kananga pour le travail abattu dans un contexte extrêmement difficile, celui de covid-19 ; aux parents qui se sont dépensés pour encourager leurs enfants pendant ces moments difficiles de covid-19 à fréquenter l'ISTM-Kananga malgré leurs difficultés quotidiennes.

Au chef de l'Etat, le Pr Mukandu lui a rendu un vibrant hommage pour son programme social qui se fonde sur la cohésion sociale, l'Etat de droit et l'invitation à la jeunesse à se prendre en charge. Durant l'année qui vient de s'achever, le comité de gestion de l'ISTM-Kananga, soucieux de la bonne formation de ses étudiants, a axé sa gestion sur trois axes, à savoir l'enseignement, la recherche et le service à la population. Pour ce qui est de l'enseignement, le DG de l'ISTM/Kananga a affirmé que le comité de gestion entend améliorer la qualité de l'enseignement en exploitant trois aspects, notamment le personnel, les apprenants et le cadre de travail. Pour ce qui de la recherche, l'action du comité de gestion conduit par Mukandu Basua Babintu se focalise sur l'emploi rationnel des assistants de recherche et de pratique professionnelle en mettant en place un programme de renforcement des capacités ; la création d'une revue scientifique pour faciliter les publications du personnel scientifique ; l'équipement progressif de la bibliothèque, et la création d'un site Internet pour renforcer la visibilité de l'ISTM-Kananga à l'échelle internationale.

Outre la formation des étudiants, l'ISTM/Kananga, qui compte conformément à son dernier axe sur le service à la population, « entend ouvrir dans les jours qui viennent un centre médical qui devra couvrir les besoins de santé du personnel et de la population du Kasaï central. Le processus d'achat d'une parcelle pour cette fin a abouti. Ce centre médical sera ainsi érigé dans une parcelle qui appartient à l'ISTM-Kananga », a rassuré le n°1 de cette formation d'enseignement médical.

Lutte contre les antivaleurs

Depuis son avènement, le comité de gestion, a indiqué le Pr Mukandu, s'engage dans la lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, l'immoralité, le harcèlement sexuel, le favoritisme, le trafic du sexe pour l'obtention des points et autres. « Grâce à cette lutte, je n'ai pas peur de vous signaler que les enseignements se sont déroulés dans un climat serein. Un cas isolé signalé lors de la session de février a été sanctionné conformément aux textes qui nous régissent », a-t-il dit. Pour l'année académique 2019-2020, le comité de gestion a ouvert de nouvelles filières : l'hygiène et assainissement, l'anesthésie et réanimation et la pédiatrie. Plusieurs réalisations entrent à l'actif du comité de gestion, notamment l'équipement de la salle informatique, la mise en place d'une police universitaire pour assurer la sécurité, la construction de nouveaux auditoires et la construction d'un pont pour faciliter aux étudiants l'accès au site universitaire.