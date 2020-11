Congo-Brazzaville: Bouenza - Des femmes victimes de violences prises en charge

A l'occasion du lancement officiel des Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d'acteurs (PISCCA), l'ambassade de France, en partenariat avec l'association Azur développement, a organisé, le 6 novembre à Madingou dans le département de la Bouenza, un atelier de sensibilisation et de formation des autorités locales sur la protection des femmes et des enfants victimes de violences.

L'atelier de sensibilisation avait pour objectif d'attirer l'attention et d'améliorer les connaissances des autorités locales, notamment de la force publique, sur les violences faites aux femmes et sur la manière d'apporter une prise en charge ainsi qu'une réponse juridique à cette problématique.

Le programme PISCA mené par Azur développement sera réalisé à Nkayi, Madingou et Loutété pour une durée de douze mois. Il a pour objectifs de renforcer le leadership des jeunes filles dans la prévention des violences et d'améliorer l'accès des femmes et filles victimes de violences aux services multisectoriels de prise en charge, à travers le renforcement du guichet unique d'assistance. Au travers de ce programme, l'ambassade de France a alloué à Azur développement une subvention de quatorze millions de FCFA.

Le programme vise aussi à prendre en charge des femmes et jeunes filles victimes de violences ; renforcer leur leadership dans la prévention des violences, tout en améliorant leur accès aux services sectoriels de prise en charge, grâce au renforcement du guichet unique d'assistance. Ces guichets qui collaborent avec les commissariats de quartiers de police et les brigades de gendarmerie, jouent un rôle majeur dans la prévention et la prise en charge des femmes victimes de violences.

Pour atteindre cet objectif, Azur développement va organiser des sessions de sensibilisation à la problématique des violences faites aux femmes dans les quartiers, les écoles, les gares routières ainsi que les marchés. Par ailleurs, les porteurs du projet auront la mission de recenser les femmes et les filles victimes de violences pour leur proposer des services d'assistance et faire valoir leurs droits. A l'issue de l'opération, un bilan sera élaboré.

La violence faite aux femmes est définie comme « tout acte d'agression dirigé contre le sexe féminin sans son consentement, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée ».

Les violences psychologiques, physiques, sexuelles, économiques et spirituelles touchent de manière disproportionnée les filles et les garçons en milieu scolaire. Ces violences ne sont généralement pas dénoncées par les victimes par honte, par ignorance de leurs droits et des actions qu'elles peuvent prendre face à la violence.