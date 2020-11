Afrique: CAN 2022/Eliminatoires - Vingt-trois Léopards retenus contre l'Angola après une vague des forfaits

Faisant face à des forfaits, le sélectionneur des Léopards Christian Nsengi a rendu publique une liste des vingt-trois joueurs sans Bakambu, Masuaku, Mpoku, Meschak Elia, Wissa, Omenuke, Kalulu et Nkololo, etc., avec des joueurs récupérés comme les gardiens de but locaux Jackson Lunanga, Baggio Siadi et Bridel Efonge Liyongo.

Le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), Christian Nsengi Biembe, a foncièrement retouché sa liste pour sortir les vingt-trois joueurs retenus pour affronter les Palancas Negras, le 14 novembre, à Kinshasa et le 17 novembre à Luanda, dans le cadre de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations ultérieurement prévue pour 2021, mais ensuite reportée à 2022 au Cameroun. En fait, le sélectionneur des Léopard a fait face à moult forfaits des joueurs figurant sur sa première liste. Ainsi, quelques joueurs présents au stage au Maroc ne font pas partie des vingt-trois, par manque de passeports congolais, le cas de Yoane Wissa (Lorient/L1 France), Gédéon Kalulu (Ajaccio/L2 France), Omenuke Mfulu (Elche/Espagne), Jordan Nkololo (FC Riga/Lettonie).

Certains cadres ne pourront pas venir en sélection, tels que Cédric Bakambu, bloqué en Chine par son club le Beijing Guoan, Arthur Masuaku (West Ham/Angleterre), Paul-José Mpoku (Al Wahda/Emirats Arabes Unis). Face à ces absences en cascade, Christian Nsengi Biembe a appelé à la rescousse Ben Malango (Raja Casablanca/Maroc), Dark Kabangu (DCMP), Michée Mika et Arsène Zola du TP Mazembe, des joueurs qui étaient sous sa main lorsqu'il était sélectionneurs des Espoirs. Meschak Elia (Young Boys/Suisse) et Britt Assombalonga (Middlesbrough/D2 Angleterre) ont aussi été rappelés, mais ne viendront pas, récemment revenus de blessures.

Regroupement des vingt-trois retenus

Le regroupe débute, le 9 novembre, à Kinshasa. Et la Fédération congolaise de football association (Fécofa) a donné le programme des arrivées des vingt-trois retenus dont certains sont récupérés à la dernière minute. Le gardien de but Joël Kiassumbua (Servette/Suisse), le milieu de terrain Fabrice Ngoma Luamba (Raja Casablanca/Maroc), le milieu défensif Yannick Bangala (FAR/Maroc) et l'attaquant Ben Malango (Raja Casablanca/Maroc) étaient attendus à Kinshasa le lundi. Ce même lundi, on attend aussi les arrivées des gardiens de but Jackson Lunanga (Maniema/RDC), Baggio Saidi (JS Groupe Bazano/RDC) et Bridel Efonge Liyongo (JSK/RDC), des défenseurs Djos Issama Mpeko (Mazembe/RDC) et Bobo Ungenda (Primeiro do Agosto/Angola) et les attaquants Joël Beya (Mazembe/RDC) et Dark Kabangu (DCMP/RDC).

Le reste des vingt-trois seront présent au lieu du regroupement le 10 novembre. Il s'agit des défenseurs Christian Luyindama (Galatasaray/Turquie), Marcel Tisserand (Fenerbahçe/Turquie), Fabrice Nsakala (Besiktas/Turquie), Glody Ngonda Muzinga (Dijon/France). Et les milieux attendus sont Samuel Moutoussamy (Fortuna Sittard/Pays-Bas), Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/Belgique), Edo Kayembe (KAS Eupen/Belgique), Gaël Kakuta (RC Lens/France), et les attaquants Neeskens Kebano (Fulham/D2 Angleterre), Jordan Botaka (La Gantoise/Belgique) et Joël Ngandu Kayamba (Viktoria Plzen/ République Tchèque). Chancel Mbemba (Porto/Portugal) rejoindra le groupe le mercredi 11 novembre, indique-t-on.

Mais on apprend que la venue de Gaël Kakuta est incertaine. Son entraîneur à Lens, Frank Haise a déclaré après le nul de quatre buts partout avec Reims. « Je trouve que Gaël a quand même fait une bonne première période. Il a été embêté par de petits bobos et il a toujours une gêne au niveau du pied qui perdure. On va voir avec le doc, je pense qu'il a des examens à faire. Je ne sais pas s'il va partir en sélection. Puis, il a eu un peu moins d'entraînements ces dernières semaines et un peu moins de fraîcheur. Les autres équipes densifient aussi au milieu et le connaissent ». Mais, aux dernières nouvelles, le petillant milieu organisateur international congolais pourrait être présent, ainsi que Bakambu qui pourrait arriver le 13 novembre à Kinshasa.