Congo-Brazzaville: Droits de l'enfant - Le Samusocial lance une campagne de sensibilisation

Sous la supervision du Samusocial de la ville océane, les membres du Club des journalistes ambassadeurs des droits de l'enfant ont échangé, le week-end dernier, leurs points de vue sur les activités prévues par le Samusocial durant la campagne de vulgarisation de la loi portant protection de l'enfant en République du Congo, qui a débuté le 1er novembre et se poursuit jusqu'au 31 décembre.

La campagne est lancée en marge de la célébration, le 20 novembre, du 31e anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant. A cet effet, le Samu social Pointe-Noire, via le réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture, le tribunal pour enfants et quelques partenaires associatifs et publics organise une série d'activités axées sur les droits de l'enfant en général et des enfants en situation de rue en particulier.

Ces activités, qui visent à attirer l'attention de l'ensemble des acteurs sur la nécéssité de respecter et de faire respecter les droits de l'enfant, s'inscrivent dans le cadre du projet Samusocial Pointe-Noire en partenariat avec Actions de solidarité internationale, Associations des salésiens de Don Bosco, Samu social International et Institut européen de coopération et développement, financé par la délégation de l'Union européenne en République du Congo.

Parmi les activités attendues entre le 1er et le 30 novembre, il y a entre autres la sensibilisation des agents de la force publique et pose d'affiches, la réalisation du journal "La voix des enfants", la composition d'une chanson sur les droits de l'enfant avec le collectif de l'Amitié Tié-Tié et la réalisation du contrat de l'enfant. Il est également prévu la réalisation d'une maraude spéciale avec les responsables des entités sensibilisées et autres du 9 au 19 novembre.

L'objectif de la campagne de vulgarisation est d'emmener les acteurs impliqués dans la protection de l'enfant à Pointe-Noire et la population à mieux appréhender la problématique des enfants et jeunes en situation de rue, le texte juridique qui l'encadre et les dispositions pratiques à mettre en œuvre en vue de donner des réponses adaptées à toutes les situations relatives à l'enfant.