Burkina Faso: Message de campagne du MP Futur

Chers concitoyens africains de l'Etat du Burkina,

Le Mouvement Panafricain des forces unies pour le Travail, l'union et la Renaissance (MP FUTUR) a l'honneur et le plaisir de vous livrer son premier message de campagne électoral qui s'articulera sur la présentation du parti purement panafricaniste car il a été créé sur les bases et les fondements des fortes et nobles idées des illustres Panafricanistes disparus : camarade Capitaine Thomas Sankara, Kwame N'Krumah, Modibo Keita et Patrice Lumumba.

Ainsi, le MP FUTUR considère que :

1) Le salut de l'Afrique se trouve dans son union véritable et non dans une union de façade comme c'est le cas de nos jours ;

2) Qu'une Afrique unie est le gage et la seule alternative pour son développement ;

3) Que l'idéal panafricaniste constitue une dynamique à l'édifice d'une Afrique unie ;

4) Que les situations conflictuelles (guerres tribales, ethniques, etc.) minent et fragilisent l'Afrique ;

5) Que la montée des pratiques et tendances xénophobes entre citoyens africains est un franc handicap pour le vivre-ensemble.

Au vu de tout ce qui précède, l'objectif essentiel et primordial du MP FUTUR est d'apporter sa part de contribution à la construction d'une Afrique véritablement unie.

Au regard de cet objectif global, le MP FUTUR se démarque des partis classiques de politique politicienne, mais se voudrait être un creuset du néo-panafricanisme et comme un élément fédérateur.

Le MP FUTUR n'est pas un parti local d'opposition pour des luttes politiciennes et stériles.

Le MP FUTUR n'a pas la prétention utopique d'unir les deux bouts du monde et ne prétend pas non plus être une panacée pour l'Afrique. Mais il œuvrera inlassablement à poursuivre les idées des illustres panafricanistes.

La devise du MP FUTUR est :

Un continent, une Nation, un peuple.

Son slogan est : L'Afrique honnie ou l'Afrique unie, à vous de choisir.

Concitoyens africains de l'Etat africain du Burkina, le MP FUTUR vous remercie pour votre aimable attention à la présentation du Burkina et, en particulier, celle du Kadiogo et du Koulpélégo. Le MP FUTUR sollicite vos voix le 22 novembre 2020 pour la construction d'une Afrique véritablement unie.

Un continent, une Nation, un Peuple

L'Afrique honnie ou l'Afrique unie

A vous de choisir !

Je vous remercie.